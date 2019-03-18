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شكرا لقرائتكم خبر عن "ع العربية والتوك توك".. جماهير الزمالك تحتفل بعيد ميلاد فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرجانى ساسى أحد أهم أعمدة وسط الزمالك، لما يمتلكه من إمكانيات فنية، ليصبح الدولى التونسى معشوق الجماهير البيضاء التى تتغنى به فى جميع المناسبات.
فرجانى ساسي عيد اليوم بعيد ميلاده الـ 27 اليوم، ما دعا بعض الجماهير الزملكاوية تحتفل بهذه المناسبة على السوشيال ميديا بنشر صوره.
وانتشرت صورة لفرجانى ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعى توضح مدى حب الجماهير البيضاء للنجم التونسى من خلال رسم صورته على عربية وأخرى على توك توك وسط تعليق "فرجانى بيه ساسى".
فرجانى ساسي سجل بالقميص الأبيض 6 أهداف محلية وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وتحصل الدولى التونسى على 4 كروت صفراء.
فرجاني
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