شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، قرعة نهائيات دورى مراكز الشباب لدور الـ 32 بمركز التعليم المدنى بالجزيرة. وسيتم سحب القرعة لأوائل الـ27 محافظة، وسحب قرعة لـ 5 فرق أصحاب المركز الثانى على مستوى الجمهورية عشوائيا، ليكتمل العدد 32 فريقاً من مختلف الجمهورية، حيث سيقام بنظام الكأس وخروج المغلوب. Advertisements ويحضر القرعة مديرو مديريات الشباب والرياضة ومجالس إدارت مراكز الشباب المتأهلة بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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