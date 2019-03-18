دفاع باريس أنقذ بالوتيلي من عقوبة إيقاف مؤكدة بسبب راشفورد

أنقذ دفاع نادي باريس سان جيرمان مهاجم مارسيليا “ماريو بالوتيلي” من إيقاف مؤكد فيما تبقى من مباريات الدوري الفرنسي “ليج آ” هذا الموسم، عندما نجح رفاق تياجو سيلفا في منع الإيطالي المشاكس من تسجيل أي هدف في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأحد في قمة مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة.

بالوتيلي /28 عامًا/ ارتدى قميصًا داخليًا حمل صورة مهاجم مانشستر يونايتد “ماركوس راشفورد”، بهدف الكشف عنه أثناء احتفاله لو استطاع التسجيل أمام باريس سان جيرمان.

وكان راشفورد سجل هدف تأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري، إثر ركلة جزاء أحتسبت للظهير الأيمن “دالوت”، لتنتهي المباراة بفوز الشياطين الحمر 3/1 على ملعب حديقة الأمراء، هذا قبل أن يصنع راشفورد الهدف الثاني الذي سجله لوكاكو.

وأكد مراسل شبكة ESPN “جوناثان جونسون” في فرنسا أن مباراة قمة الدوري الفرنسي، كادت تشهد حدث هو الأغرب من نوعه، مشيرًا إلى أن بالوتيلي ارتدى قميصًا أسفل قميص مارسيليا حمل صورة ماركوس راشفورد الذي لم أتم عامه الـ 20 مؤخرًا.

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وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف، وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأدرك جيرماين هدف التعديل لمارسيليا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، إلا أن دي ماريا تمكن من إضافة هدفين في غضون 10 دقائق، قبل أن يهدر مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وتحدثت قناة كنال بلوس الفرنسية عن حقيقة هذا الموضوع قائلة “نعم، بالوتيلي ارتدى قميص عليه صورة راشفورد أسفل قميص مارسيليا، كان يخطط لاظهاره لو سجل في مرمى باريس بملعب البارك دي برانس يوم أمس”.

وانضم ماريو بالوتيلي لصفوف مارسيليا بالمجان خلال الميركاتو الشتوي 2019 بعد فسخ تعاقده مع نادي نيس، واستطاع تسجيل 5 أهداف في 8 مباريات حتى الآن، ليساعد الفريق السماوي العريق على العودة أمام ليل وليون في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مارسيليا المرتبة الرابعة في الليج آ برصيد 47 نقطة بفارق ست نقاط عن ليون الثالث، ومبتعدًا عن سانت إتيان الخامس بفارق نقطة واحدة.

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