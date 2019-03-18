أديجيمبي يتحول من الحواري للمشاركة في «عالمية أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تزيح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، المقامة في أبوظبي، الستار عن جملة من القصص الملهمة لفرسان الإرادة، ويعد الحدث الرياضي (نسبة للمنافسات المقامة في 24 لعبة أولمبية بين وفود قرابة 200 دولة) والإنساني (نسبة لتحدي رياضيي الأولمبياد الخاص الظروف والصعاب وكل العوامل المؤثرة في طريق تحقيق النجاح)، الأضخم على الإطلاق وغير المسبوق في العالم بقاراته الست.

ومن هذا المنطلق، فإن الألعاب العالمية، تحمل وجهان لعملة واحدة، وهي ممارسة الرياضة في ظل كل الظروف المهيأة، والترتيبات التي تمت وفق أفضل المعايير العالمية والتطور الكبير الذي طرأ بشهادة الجميع على الاهتمام بها والمشاركة فيها، والزخم الإعلامي الذي أصبحت البطولة تحظى به عندما حطت برحالها أرض أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، والكشف عن قصص ملهمة تدفع من يقرأها من الأشخاص وحتى الرياضيين الأسوياء لأن يقف احتراماً وتبجيلاً لهؤلاء النبلاء الذين تجاوزوا كل الصعاب، بحثاً عن الابتسامة وتحدي المستحيل من أجل سماع اسم دولتهم ينادى ويدوي على منصة التتويج بأكبر محفل عالمي يعنى بأصحاب الهمم وبإنجاز من صنعهم، وهم من عودونا على الإنجاز تلو الآخر على شتى الصعد والميادين، وجعلهم مصدر إلهام للملايين حول العالم.

وأجمع عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص بمختلف منتخبات الوفود المشاركة، على أن الرياضة، فتحت لهم آفاقاً رحبة لتقديم كل ما هو مبدع، والخروج من العزلة والتغلب على الصعاب وتجاوز العراقيل والتحديات، وصولاً إلى تحقيق هدفهم الذي جاؤوا من أجله إلى أبوظبي، والظفر بإحدى الميداليات الملونة والتي ستكون خير تكريم لهم ولن تمحى من ذاكرتهم لسنوات عدة.

وأكد بوليفمي أديجيمبي، قائد منتخب الأولمبياد الخاص النيجيري لكرة القدم السباعية، أن الأولمبياد الخاص لا يعنى فقط بممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن خوض المنافسات له العديد من الأبعاد والأهداف، أبرزها برنامج الدمج في العديد من الألعاب الموحدة والتي يسمح فيها بمشاركة أصحاب الهمم رفقة الأسوياء «شركاء» في فريق واحد لتعزيز دمج الرياضيين في المجتمع.

وقال: «فكرة إشراك الأسوياء في الأولمبياد الخاص عبقرية، فبجانب تحقيق هدفها الأسمى، فإنها تساعد على الارتقاء بالمستويات الفنية للرياضيين أصحاب الهمم، وتقديم الشركاء، يد العون لهم، ومدهم بالخبرة لتطوير مستواهم، وبالفعل فإنني من بين اللاعبين الذين حققوا استفادة ملموسة من المشاركة الموحدة في المنافسات وتطور مستواي خلال الفترة السابقة».

وأضاف: «الأولمبياد الخاص غير حياتي، وأضاف لشخصيتي الكثير من المهارات التي كنت أفتقدها، مثل التعامل مع الناس وتكوين صداقات، وقبل المشاركة في الرياضة لم أكن اجتماعياً، ولم يكن لدي تفاعل خارج نطاق الأسرة، بعكس الوضع الحالي، ومع المشاركة في مناسبات عدة في منافسات الأولمبياد الخاص، ألتقي العديد من اللاعبين من مختلف دول العالم من إنجلترا والبرازيل وإكوادور، وغيرهم الكثير، ونحضر جميعاً إلى الدولة المستضيفة للألعاب العالمية من أجل بلوغ أهدافنا المنشودة».

وأشار أديجيمبي، إلى أن منتخب نيجيريا لكرة القدم السباعية، حضر إلى أبوظبي لبدء حملة الدفاع عن لقبه بوصفه البطل والمتوج بالذهب في الألعاب العالمية السابقة بلوس أنجلوس 2015، وقال: «منتخبنا كان الأفضل في البطولة السابقة 2015 وحافظ على نظافة شباكه طوال مباريات البطولة، وأدرك تماماً أن منتخبنا سيكون منافساً في البطولة الحالية بأبوظبي أمام نيجيريا».

وأضاف: «أحب تكوين صداقات جديدة، وأعشق الأغاني والرقص، ومولع بمشاهدة مباريات كرة القدم، وعندما أشاهد أفراداً يمارسون كرة القدم في الشوارع والحواري لا أتردد بالالتحاق بهم».

وكشف ريتشارد أوبينا، مدرب منتخب نيجيريا لكرة القدم السباعية، عن مفاجأة وهي تحول أديجيمبي من اللعب في الحواري، إلى ممارسة كرة القدم في الملاعب وضمن برنامج الأولمبياد الخاص النيجيري، لتكون «عالمية أبوظبي» أولى محطاته بالأولمبياد الخاص ولفت الأنظار إليه، لأنه يعاني تحديات ذهنية والعزلة، ويجيد في الوقت نفسه ممارسة كرة القدم. وقال: «بحثت عن كيفية استثمار موهبته في الطريق الصحيح والتحاقه بمنتخب الأولمبياد الخاص، لكن لفت نظري موقف لن أنساه قط لأحد أبنائي اللاعبين، فبعد نهاية مباراته مع مجموعة من الشباب في الشارع قبل ثلاثة أعوام، لاحظت أنه يتحفظ في التحدث إلى أحد، فتوجهت إليه بالسؤال مباشرة لماذا تجلس منفرداً ورد معللاً بأنه ليس لديه أصدقاء وعلاقات، ثم قلت له هل يمكنني أن أكون صديقك، قال لي بابتسامة عريضة يسعدني ذلك، ومن هنا بدأت حكاية انضمامه إلى الأولمبياد الخاص الذي شعرت بالفعل أنها غيرت من حياته تماماً إلى الأفضل».