شاهد.. إنتر يضرب ميلان بثلاثية في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

حقق إنتر فوزًا عريضًا على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي ميلانو الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون

سجل أهداف إنتر كل من ماتياس فيتشينو وسيتفان دي فريج ومارتينيز في الدقائق 3،51،67، فيما

سجل باكايوكو وموساشيو هدفي ميلان في الدقيقتين 57،71.

بهذه النتيجة احتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، فيما توقف ميلان عند النقطة 51 في المركز الرابع.

شاهد أهداف المباراة :