شاهد.. إنتر يضرب ميلان بثلاثية في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي

حقق إنتر فوزًا عريضًا على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي ميلانو الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرونمن الدوري الإيطالي.
سجل أهداف إنتر كل من ماتياس فيتشينو وسيتفان دي فريج ومارتينيز في الدقائق 3،51،67، فيما
بهذه النتيجة احتل إنتر المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، فيما توقف ميلان عند النقطة 51 في المركز الرابع.
شاهد أهداف المباراة :
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