رياضة | ميسي يتخطى تشافي ويحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يتخطى تشافي ويحقق إنجازا تاريخيا بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني في تحقيق رقم قياسي في مسابقة الدوري الأسباني.

وقاد ميسي برشلونة للفوز على ريال بيتيس، بعدما سحل "هاتريك" في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا وانتهت 4 - 1 للبارسا.

وأصبح ميسي هو أكثر لاعب يفوز بمباريات في تاريخ كرة القدم الأسبانية برصيد 477 مباراة، متفوقا على تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق والسد القطري الحالي برصيد 476 مباراة.

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كما بات البرغوث الأرجنتيني هو أول لاعب في تاريخ الدوري الأسباني يسجل "هاتريك" على ملعب إشبيلية وملعب ريال بيتيس في نفس الموسم.

وبعد أول هدف سجله ميسي أمام ريال بيتيس من ركلة حرة مباشرة، أصبح هو أول لاعب يسجل 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوريات الخمس الكبرى ودوري الأبطال.

ويعد هاتريك ريال بيتيس هو الـ33 الذي يسجله ليونيل ميسي في مسابقة الدوري الأسباني.