شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 17 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاحد 17 مارس 2019 العديد من الاخبار و الاحداث الرياضية الهامة منها تأهل الزمالك لدور الـ8 للبطولة الكونفدرالية وتصدره قمة المجموعة ، وغياب ساسي و احداد عن مباراة الذهاب لدور الـ8 بسبب الإنذارين

الزمالك "المتصدر" يتأهل لربع نهائى الكونفدرالية بالتعادل مع نصر حسين

تأهل الزمالك لربع نهائى الكونفدرالية بالتعادل السلبى مع نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يخوض مباراة ودية الخميس استعدادآ للزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية يوم الخميس المقبل لم يتحدد طرفها بعد ، في إطار التحضير لمباراة الزمالك المقبلة يوم 30 مارس الجاري فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 للدوري.

بالفيديو .. الاتحاد السكندرى يخطف نقطة التعادل من الحرس فى الوقت القاتل

تعادل الاتحاد السكندرى مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب .

تعرف على مُنافسى الزمالك المحتملين فى ربع نهائى الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد نهاية الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية بمباراتى الزمالك ونصر حسين داى التى أقيمت على استاد 5 يوليو بالجزائر ولقاء جورماهيا الكينى مع بترو أتلتيكو الأنجولى الذى أقيم فى العاصمة الكينية "نيروبى".

6 فرق عربية فى ربع نهائى الكونفدرالية بعد تأهل الزمالك

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أسفرت الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية عن تأهل 6 فرق عربية إلى ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهم الثنائى المغربى نهضة بركان وحسنية أغادر والثنائى التونسى الصفاقسى والنجم بالإضافة إلى الهلال السودانى والزمالك ممثلا لمصر .

الزمالك يكافئ اللاعبين بالدولار بعد التأهل لربع نهائى الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآة فورية بالدولار للاعبين بعد التأهل لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، عقب التعادل السلبى اليوم، الأحد، مع نصر حسين داي الجزائري التى أقيمت على استاد 5 يوليو.

صور.. 120 دقيقة تدريب للمنتخب فى اليوم الأول لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية

أدي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مرانه الأول خلال معسكره الذي انطلق اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراته مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الامم الافريقية والمقرر إقامته بالنيجر يوم 23 مارس الجاري

انضمام تريزيجيه و كريم حافظ لمعسكر المنتخب الأول بالإسكندرية

انضم المحترفان محمود تريزيجيه وكريم حافظ لاعبى قاسم باشا التركي لقائمة اللاعبين الذين سيخوضون المران الأول للمنتخب الوطني اليوم ليصبح العدد 16 لاعبا .

الزمالك يفقد ساسى وأحداد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية

يفقد الزمالك جهود الثنائى فرجانى ساسى وحميد أحداد ، فى مباراة الفريق الأبيض بذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعد الحصول على الإنذار الثانى أمام نصر حسين داى الجزائرى، اليوم، الأحد، ليتأكد غيابهما عن المباراة الأولى للفريق الأبيض فى دور الثمانية من منافسات الكونفدرالية.

هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للزمالك

انتهى أمير الغناء العربى هانى شاكر من تسجيل أغنية جديدة لنادى الزمالك، والذى يعتبر أحد مشجعيه، على أن يتم إذاعة الأغنية قريباً بعد انتهاء تسجيلها.