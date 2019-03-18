شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدى درع النادى لمسئولي شركة المقاولون العرب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالجزائر، بتسليم درع النادى، لمسئولى شركه المقاولون العرب طارق صلاح مدير الموارد البشرية واسامه ثابت نائب المدير. وأشاد علاء مقلد، بالخدمات المميزة التي قدمها مسئولي شركة المقاولون العرب بالجزائر، لبعثة الفريق، والتى ساهمت فى تأهل الفريق لدور الـ 8 لبطولة الكونفدرالية الافريقية، متصدرا قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بعد التعادل السلبي مع نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات. Advertisements مقلد يهدي مسئولو المقاولون بالجزائر درع النادي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يهدى درع النادى لمسئولي شركة المقاولون العرب بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.