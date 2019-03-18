ديربي ميلان يفي بوعده.. الإنتر يوجه ضربة ثلاثية لغريمه بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في قمة الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ميلان فقد المركز الثالث لغريمه إنتر بعدما رفع الأخير رصيده إلى 53 نقطة، في المقابل توقف رصيد الروسينيري عند 51 نقطة ليصبح في المركز الرابع بالترتيب.

تشكيل ميلان: جيانلويجي دوناروما - دافيدي كالابريا - ماتيو موساكيو - أليسيو رومانيولي - ريكاردو رودريجيز - فرانك كيسي - تيموي باكايوكو - باكيتا - سوسو - هاكان تشالهانوجلو - شيشتوف بيونتيك.

تشكيل الإنتر: سمير هاندانوفيتش - دانيلو دامبروسيو - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار - كوادو أسامواه - روبيرتو جاليادريني - مارسيلو بروزوفيتش - ماتياس فيسينو - ماتيو بوليتانو - إيفان بيريسيتش - لاوتارو مارتينيز.

تفاصيل المباراة

المباراة بدأت نارية من جانب الإنتر حيث نجح ماتياس فيسينو في الدقيقة الثالثة أن يسجل هدف التقدم للنيراتزوري بعد تمريرة رأسية من مارتينيز استغلها فيسينو المتواجد أمام المرمى ليضعها في الشباك الخالية.

وكاد لوكاس باكيتا أن يسجل هدف التعادل للميلان في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن سمير هاندانوفيتش حارس الإنتر يتألق ويبعد الكرة قبل دخولها للشباك.

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وأنقذ مدافع ميلان دافيدي كالابريا فريقه من استقبال هدف ثاني في المباراة بعدما تدخل وأبعد الكرة من أمام مرمى فريقه بالدقيقة 17.

ولجأ هاكان تشالهانوجلو لاعب وسط ميلان إلى سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 24 لكن سمير هاندانوفيتش يتدخل ويتصدى للكرة على مرتين.

وبعد مرور نصف ساعة عاد ماتياس فيسينو لتهديد مرمى ميلان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تمر أعلى المرمى لتظل النتيجة (1-0) للإنتر.

ومع أول خمس دقائق من بداية الشوط الثاني أحرز مدافع إنتر ستيفان دي فري هدف النيراتزوري الثاني من كرة رأسية متقنة بعد عرضية من ماتيو يوليتانو.

وقبل بداية الدقيقة 58 استطاع لاعب وسط ميلان تيموي باكايوكو أن يسجل هدف التقليص من كرة رأسية رائعة يفشل حارس الإنتر في إبعادها بعد كرة عرضية متقنة من هاكان تشالهانوجلو.

وفي الدقيقة 67 أحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث للإنتر من ضربة جزاء وسط اعتراضات من لاعبي الميلان بعد مطالبتهم حكم المباراة بالعودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 71 شهدت هدف تقليص الفارق لمصلحة الميلان بهدف سجل ماتيو موساكيو بتسديدة من أمام المرمى مستغلاً سوء تمركز مدافعي الإنتر لتصبح النتيجة (3-2).

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاد الهداف البولندي شيشتوف بيونتيك أن يدرك الهدف الثالث للميلان لكن تمر تسديدته جانب المرمى لتظل النتيجة تقدم الإنتر.