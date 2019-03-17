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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر اليوم الاحد 17-3-2019 فى الكونفدرالية اون لاين حيث يسعى الفريق الأبيض لخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من كأس الكونفدرالية الأفريقية عندما يواجه الفريق الجزائرى فى الجورة السادسة والأخيرة من دور المجموعات فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم بث مباشر حيث استطاع الفريق الأبيض تصدر مجموعته فى الكونفدرالية برصيد 8 نقاط بعد الفوز على جورماهيا الكينى برباعية فى الجولة الماضية ويليه بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى فى الكونفدرالية حيث تعد فرص أبناء ميت عقبة قوية فى الصعود لدور الثمانية حيث يكفيهم الفوز أو التعادل فى مباراتهم أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية

حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبين حول أهمية التركيز فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى وتنفيذ التعليمات الفنية خاصة فى ظل أهمية اللقاء لحسم بطاقة العبور للدور التالى رافضاً أى سيناريو بخلاف الانتصار حيث شدد على لاعبيه بضرورة التأهل متصدرًا للمجموعة لتوجيه رسالة للفرق المتأهلة أن الأبيض قادم للمنافسة على اللقب وحصد البطولة وهى نفس الرسالة التى نقلها مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين قبل سفر البعثة حيث أوضح للاعبين رفضه التعادل مطالباً بتحقيق الانتصار أمام بطل الجزائر.

مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم



مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم حيث يستعيد الزمالك خدمات المغربى خالد بوطيب لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض، فى مباراة نصر حسين داى، بعدما غاب عن الفريق فى مباراة جورماهيا الكينى الماضية، لانشغاله بمراسم جنازة والده بالمغرب ويُفاضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، بين بوطيب وعمر السعيد لقيادة خط الهجوم ويعد المهاجم المغربى الأقرب نظرا للخبرات التى يمتلكها والدور المحورى الذى يشكله فى تركيبة جروس سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع ويتطلع المدرب السويسرى للاستفادة من كهربا وأوباما للضغط على خط دفاع الفريق الجزائرى وحسم المباراة مبكرًا مع تأمين الجبهة اليمنى هجوميا ودفاعيا بتواجد أحمد سيد زيزو أمام الظهير التونسى حمدى النقاز، من جانبه رصد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مكافأة استثنائية للاعبين لتحفيزهم على عبور مباراة نصر حسين داى.

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مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر حيث حدد محمد لاسات المدرب المساعد بجهاز نصر حسين داى الجزائرى شروط فوز فريقه على الزمالك، فى المباراة المرتقبة اليوم مشددًا على أن مفاتيح الفوز على الأبيض تعتمد على الهجوم المتواصل والضغط على المدافعين وسرعة اللعب على الأطراف مشيرًا إلى أن فريقه لا يمتلك سوى فرصة الفوز لتحقيق هدفه فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية بينما يرى مدرب نصر حسين داى إن الزمالك سيلعب على التعادل والذى يضمن له التأهل مباشرة.

كما قال مدرب نصر حسين داى فى تصريحات على هامش الاستعداد للمباراة إن فريقه يمتلك العديد من العوامل التى تحقق له الأفضلية أمام الزمالك وأهمها تواجد الجماهير التى ستكون حافز للاعبين لتحقيق الثلاثة نقاط على الرغم من خوضه المباراة فى ظل غياب مدافعه عبد الغنى خياط بداعى الايقاف ونجم الفريق حسين قاسمى ولاعب خط الوسط حسين العرفى.