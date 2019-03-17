نتيجة مباراة ليفربول وفولهام الأحد 17-3-2019 في إطار منافسات الجولة 31 من مباريات الدوري الإنجليزي

ترقبوا معنا نتيجة مباراة ليفربول وفولهام المقرر أن تقام اليوم الأحد 17 مارس 2019 وذلك من خلال ملعب كرافن كوتيج في منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وفولهام

وقد تمكن فريق ليفربول أن يصل إلى الدور ربع النهائي على حساب منافسه بايرن ميونخ، الذي فاز عليه مقابل ثلاثة أهداف لهدف واحد، بينما الريدز في الدوري استطاعوا الحصول حتى الآن على المركز الثاني برصيد نقاط 73 نقطة والفارق بينه وبين السيتيزنس هي نقطة واحدة فقط، وذلك بعد أن تعادل في سبعة مباريات وفاز في 22 مباراة وانهزم مرة واحدة.

بينما فولهام الآن في المركز التاسع عشر، فقد تمكن من الفوز أربعة مرات والتعادل خمسة مرات، والخسارة 21 مباراة.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

ونلتقي اليوم مع هذه المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف تقوم قناة بي إن سبورت إتش دي الثاني بنقل المباراة.