شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم الاحد 17 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 17 / 3 / 2019، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد 5 يوليو بالجزائر، لحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى للبطولة الأفريقية.

موقف الزمالك فى المجموعة

تصدر الزمالك قمة المجموعة الرابعة بعد الفوز على جورماهيا الكينى فى الجولة الماضية برصيد 8 نقاط، يليه بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأخيرًا جورماهيا الكينى فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى مباراته أمام نصر حسين داى لضمان التأهل مباشرة لدور ربع النهائى من الكونفدرالية الأفريقية.

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تعليمات جروس للاعبى الزمالك

وحرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد للاعبين حول أهمية التركيز فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى وتنفيذ التعليمات الفنية خاصة فى ظل أهمية اللقاء لحسم بطاقة العبور للدور التالى رافضاً أى سيناريو بخلاف الانتصار حيث شدد على لاعبيه بضرورة التأهل متصدرًا للمجموعة لتوجيه رسالة للفرق المتأهلة أن الأبيض قادم للمنافسة على اللقب وحصد البطولة وهى نفس الرسالة التى نقلها مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين قبل سفر البعثة حيث أوضح للاعبين رفضه التعادل مطالباً بتحقيق الانتصار أمام بطل الجزائر.

جهاز نصر حسين داى يكشف نقاط قوة وضعف الزمالك

فيما حدد محمد لاسات المدرب المساعد بجهاز نصر حسين داى الجزائرى شروط فوز فريقه على الزمالك، فى المباراة المرتقبة اليوم مشددًا على أن مفاتيح الفوز على الأبيض تعتمد على الهجوم المتواصل والضغط على المدافعين وسرعة اللعب على الأطراف مشيرًا إلى أن فريقه لا يمتلك سوى فرصة الفوز لتحقيق هدفه فى التأهل لدور ربع النهائى للكونفدرالية بينما يرى مدرب نصر حسين داى إن الزمالك سيلعب على التعادل والذى يضمن له التأهل مباشرة.

كما قال مدرب نصر حسين داى فى تصريحات على هامش الاستعداد للمباراة إن فريقه يمتلك العديد من العوامل التى تحقق له الأفضلية أمام الزمالك وأهمها تواجد الجماهير التى ستكون حافز للاعبين لتحقيق الثلاثة نقاط على الرغم من خوضه المباراة فى ظل غياب مدافعه عبد الغنى خياط بداعى الايقاف ونجم الفريق حسين قاسمى ولاعب خط الوسط حسين العرفى.