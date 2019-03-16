رياضة | ختام الدورة المجمعة الثانية لدوري الطائرة جلوس رجال ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام الدورة المجمعة الثانية لدوري الطائرة جلوس رجال ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم، منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة الدوري العام للكرة الطائرة جلوس، والتى أقيمت خلال الفترة من ١٤ إلي ١٦ مارس الجاري، بصالة عادل خيرالله المغطاة بمحافظة بورسعيد.

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وشهدت البطولة، إقامة ٣٦ مباراة بين الفرق المشاركة، وتقام مسابقة الدوري العام والتي ينظمها الاتحاد المصري الباراليمبي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، بنظام الذهاب والإياب علي دورين كل دور يضم دورتين مجمعتين.

ويشارك في البطولة ١٨٠ لاعبا يمثلون ١٢ ناديا هم الإرادة والتحدي بكفر الشيخ، المستقبل بالأسكندرية، الحرية ببورسعيد، مبارك ببني سويف، العزيمة بالإسماعيلية، نادي الرباط والأنوار، والسلام ببنها، جمعية الرياضيين بدمياط ونادي المعاقين بالفيوم، الإيمان بسوهاج، مركز شباب زينهم، مركز شباب صقر قريش.