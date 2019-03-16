نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وحمدالله يتألق

يعود النصر اليوم للدوري السعودي للمحترفين حين يحل ضيفا ثقيلا للغاية على نادي الوحدة وينتظر الجميع من عشاق العالمي تلك المباراة نظرا لأهميتها من جوانب عديدة فالآن الفارق بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف 4 نقاط وبفوز النصر اليوم يقلل الفارق لنقطة واحدة وهو ما يشعل المنافسة في الأسابيع المقبلة في حين سيكون النصر قد لعب مباراة زائدة عن الهلال الذي يخوض مباراة غدا أمام الأهلي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ولذلك فان من المفترض أن تحظي المباراة بمشاهدة عالية.

نتيجة مباراة النصر والوحدة اليوم

ويسعى الوحدة لتحسين مركزه منتعشا بالتعادل المفاجئ للجميع الذي حققه في المباراة السابقة أمام الهلال وأفقده نقتطين في مشوار المنافسه على الاحتفاظ بلقب الدوري، لذلك فان الجميع يترقب هل سيفعلها الوحدة في لقاء اليوم حيث تحدث المدير الفني للفريق المصري أحمد حسام ميدو عن اللقاء معبرا عن أن اللقاء سيكون شديد الصعوبة ولكن فريقه قد حضر له جيدا.

نتيجة النصر والوحدة

وأكد ميدو أن فريقه سيسعى وبقوة لحصد أكبر قدر من النقاط في المباريات القادمة ليتمكن من الاحتفاظ بمركز متقدم في نهاية المسابقة، يذكر أن ميدو قد فاز بلقب أفضل مدير فني في الجولة الماضية بعد انتزاعه لنقطة من الهلال بصعوبة.

العمليات الاحمائية للاعبين الآن على أرضية الملعب

بداية المباراة الآن

في الدقيقة الثامنة النصر يحرز أولى الأهداف عن طريق مهاجمه الهداف عبدالرزاق حمد الله

الدقيقة 24: عرضية من الجانب الأيمن للوحدة ولكن خطأ لصالح دفاع النصر

الدقيقة 40: خطأ لصالح النصر في منتصف الملعب والمباراة تزداد سخونة واثارة

بداية الشوط الثاني بضغط كبير من النصر

الدقيقة 58: حمدالله يحرز الهدف الثاني للنصر بعد تمريرة طولية تضرب الاوفسايد

الدقيقة 60: حمد الله يضيف الثالث له ولفريقه بهدف رائع

الدقيقة 87: حمدالله يضيف الرابع له بتسديدة تسكن الزاوية اليسرى للحارس

نهاية المباراة بفوز النصر 4-0