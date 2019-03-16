القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا...

نتعرف من خلال هذا المقال على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا، حيث يلعب الأهلي وشبيبة الساورة اليوم على ملعب برج العرب لحساب مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهناك الكثير من متابعي الفريق وعشاق كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي وخاصة في مصر يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

وتعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم مجانا هي محض اهتمام العديد من محبي الساحرة المستديرة كرة القدم وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المفتوحة التي تذيع ماتش الأهلي وشبيبة الساورة اليوم عبر شاشة قنواتها ولكن بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وقد أعلنت عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم مجانا نقلها للمباراة وذلك من أجل كسر احتكار القنوات المشفرة على نايل سات وعرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة مجانا اليوم

ومن خلال المران الأخير الذي أجراه المارد الأحمر ليلة أمس نقلت بعض الصحف الرياضية تشكيل الأهلي الأقرب أمام شبيبة الساورة اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) وليد أزارو.

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وهناك الكثير يبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة االساورة اليوم مجانا، القنوات الناقلة لماتش الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا، قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة على نايل سات وهوت بيرد، قنوات الأهلي وشبيبة الساورة المفتوحة، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا وترددها

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنتابع معكم أول بأول نقل أهم الأخبار فيما يخص مجريات المباراة خلاف أننا سنكون قريبين جداً في حال الكشف عن قنوات مفتوحة تنقل ماتش الأهلي اليوم مجانا في دوري أبطال إفريقيا، تابعوا معنا.

وسيعتمد المارد الأحمر في لقاء اليوم على خدمات المهاجم وليد أزارو بدلاً من مروان محسن في هجوم المارد الأحمر في لقاء شبيبة الساورة اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، كما سنكون قريبين حيث من الممكن أن يتم الكشف عن قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة مجانا اليوم في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.