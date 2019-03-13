اونلاين | كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD

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دافع أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام الأسبق، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد الانتقادات التي طالت الأخير خلال الساعات الماضية. وكانت انتقادات قد طالت النجم المصري بعد تصريحات بأنه وصل إلى ما لم يصل إليه أي لاعب عربي أو إفريقي. وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وأفريقي على مر التاريخ، بل ربما تكون هذه النقطة هي مصدر قوته.. صلاح لن يتكرر كثيرًا استمتعوا به وافخروا أنه مصري وحتى وإن اخطأ من وجهة نظركم حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد!!." كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD

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دور الـ 16 أليانز أرينا 6°C الحكم: دانيلي أورساتو معلقي عصام الشوالي + خليل البلوشي مباراة إياب

بث مباشر مباراه ليفربول ضد بايرن ميونيخ اليوم اون لاين

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سيكون محبو الكرة العالمية و العربيه على موعد مع الكثير من المواجهات القوية اليوم الاربعاء 13/3/2019

ملخص ليفربول و بايرن ميونيخ مباشرة اون لاين بدون تقطيع

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



مشاهدة مباراة ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر لايف 14-03-2019 دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، بملعب ”أليانز أرينا“ بمدينة ”ميونخ“ الألمانية، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب ”أنفيلد“، معقل ليفربول، انتهت بالتعادل السلبي.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



ويكفي ليفربول التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفي بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ16.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ قرر تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لإدارة المباراة.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم جهود توماس مولر وجوشوا كيميتش بداعي الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي آريين روبين وكورنتين توليسو بسبب الإصابة، في حين يفتقد ليفربول جهودَ جو غوميز وتشامبرلين للإصابة وعدم الجاهزية، ولن يفتقد ”الريدز“ أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



ويسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لاستعادة ذاكرة التهديف في مباراة اليوم، بعدما صام عن التسجيل في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما اكتفى بالتسجيل ثلاث مرات فقط في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



موعد المباراة والقناة الناقلة

كورة لايف - koralive ليفربول و بايرن ميونيخ بث مباشر اليوم 13-3-2019 في (دوري ابطال اوروبا) يلا شوت liverpool بث مباشرHD



وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وخليل البلوشي.