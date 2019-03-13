اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

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مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

سيكون عشاق كرة القدم عالمياً على موعد مع مباراة المتعة والإثارة بين فريقي ليفربول وبايرن ميونيخ وذلك مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2019، في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

وتنتظر الجماهير العربية بفارغ الصبر موعد انطلاق المباراة لتشجيع النجم محمد صلاح لاعب الريدز على أمل أن ينجح هذه المرة في هز شباك العملاق البافاري مانويل نوير.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب الآنفيلد في المباراة التي لم يقدم خلالها محمد صلاح المستوى المعهود عنه منذ الموسم الماضي مع الأحمر.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

ويستضيف بايرن ميونيخ على استاد أليانز أرينا منافسه ليفربول وذلك مساء الأربعاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

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وستذاع مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي عصام الشوالي وخليل البلوشي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر بتاريخ 13/3/2019 دوري الابطال| يلا شوت | كورة لايف | كل حصري | الاسطورة

ونرصد لكم 5 قنوات أجنبية يمكنكم من خلالها مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن في دوري أبطال أوروبا:

1- قناة RMC Sport 1 HD

2- قناة BT Sport 2 HD

3- قناة CBC Sport HD

4- قناة Rai 1

5- قناة Varzish Sport HD