اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

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يستضيف نادي برشلونة، منافسه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء 13 مارس في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

ويرغب البارسا في تحقيق الفوز على نادي ليون الفرنسي، والتأهل إلى دور الربع نهائي من البطولة الأوروبية، من أجل عودة لقب دوري أبطال لخزائن الفريق الكتالوني.

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

ويخشى البارسا سيناريو الريمونتادا الذي طال الأندية الإسبانية في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث يرغب في تحقيق الفوز بأي نتيجة ضد الفريق الفرنسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

حيث ودع نادي ريال مدريد بطل أوروبا البطولة، بعدما خسر أمام نادي اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 5-3 بمجموع المباراتين، بعدما فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بنتيجة 4-1.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم (بث مباشر) في دوري الأبطال| مشاهدة مباراة برشلونة barcelona

بينما خرج نادي أتليتكو مدريد من البطولة الأوروبية أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، وانهزم في ملعب اليوفي ارينا بنتيجة 3-0 أمام السيدة العجوز.