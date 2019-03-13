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جدة - عمرو شويل تشهد مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 13-3-2019، مباراتين ضمن منافسات اياب الدور الـ 16 لبطولة دورى أبطال أوروبا حيث يحل فريق ليفربول الإنجليزى ضيفًا على بايرن ميونخ الألمانى ويستضيف برشلونة الإسبانى نظيره ليون الفرنسى على ملعب كامب نو.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

يدخل ليفربول المباراة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بحثًا عن مواصلة الحلم والتتويج باللقب الغائب منذ 2005، واستعد الريدز جيدًا لتلك المباراة بالفوز على بيرنلى بنتيجة 4/2 فى الدورى الإنجليزى، الذى تراجع فيه محمد صلاح ورفاقه للمركز الثانى برصيد 73 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى المتصدر.

من جانبه، قال كلوب فى تصريحات لموقع ليفربول عن مباراة اليوم: "يجب أن نقيم حالة اللاعبين البدنية أولًا. ستكون مباراة صعبة، عندما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى، قلت أن هذه النتيجة أفضل بالنسبة لنا مقارنة ببايرن، لأنهم سيرغبون فى تغيير النتيجة فى مباراة الإياب، بينما نحن سنكون أكثر هدوءا وسنحاول اللعب بطريقتنا المعتادة".

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم: أليسون؛ آندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكساندر آرنولد؛ نابى كيتا، فابينيو، جورجينيو فينالدوم؛ ساديو مانى، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

أما بايرن ميونخ فيدخل اللقاء منتشيًا بالعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الذى كان منفردًا بالصدارة منذ بداية الموسم، واطمأنت نيكو كوفاتش المدير الفنى للعملاق البافارى على لاعبيه قبل مواجهة اليوم بالفوز بنتيجة 6/0 على فولفسبورج السبت الماضى فى البوندزليجا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الظهير النمساوى دافيد ألابا عاد للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة التى أدت إلى غيابه عن مباراة فولفسبورج كما ظهر الفرنسى كينجسلى كومان فى جزء من المران الجماعى ليبدأ خطوة جديدة للعودة إلى الملاعب، بعد غيابه فى آخر أسبوعين بسبب الإصابة.

ومع عودة ألابا وكومان فإن بايرن ميونخ قد يدخل المباراة المقبلة بقائمة شبه كاملة ضد ليفربول، بعدما استعاد ليون جوريتسكا، وفرانك ريبيرى، قبل مواجهة فولفسبورج.

ومن المتوقع أن يبدأ نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ مباراة الليلة بتشكيل يضم: مانويل نوير؛ دافيد ألابا، ماتس هوميلز، جيروم بواتينج، رافينيا؛ ليون جوريتسكا، تياجو ألكانتارا، جيمس رودريجيز؛ كينجسلى كومان، روبرت ليفاندوفسكى، سيرجى جنابرى.

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موعد مباراة برشلونة وليون

تبدأ المباراة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة تزامنًا مع مباراة ليفربول وبايرن ميونخ حيث يسعى برشلونة الإسبانى لحجز مقعده فى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، عندما يستضيف ليون الفرنسى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "كامب نو"، فى "إياب" ثمن النهائى.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين بملعب "بارك أولمبيك ليون"، انتهت بالتعادل السلبى، وهى النتيجة التى تحافظ على حظوظ الفريقين فى الوصول للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويكفى ليون التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بينما يكفى برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ 16.

واختير الحكم البولندى سيمون مارتشينياك، من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، لإدارة مباراة برشلونة وليون، ولم يسبق وأن تذوق العملاق الكتالونى طعم الانتصار فى ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة هذا الحكم.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وأمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع إنتر ميلان الإيطالى 1\1، وتحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلى جناح برشلونة فى مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث يدرس أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالونى إشراك البرازيلى فيليب كوتينيو بدلاً منه، على الرغم من الانتقادات التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

القنوات الناقلة مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 13-3-2019

تذاع مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم 13-3-2019 على قنوات beIN SPORTS

ستذاع مباراة برشلونة وليون على قناة beIN SPORTS HD 2 ومباراة ليفربول وبايرن ميونخ على beIN SPORTS HD 1