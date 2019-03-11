مباريات الدورى المصرى اليوم 11-3-2019 والقنوات الناقلة...

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جدة - عمرو شويل يشهد الدورى المصرى اليوم 11-3-2019 إقامة ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة حيث يلتقي الداخلية مع مصر المقاصة وحرس الحدود مع إنبى ووادى دجلة مع طلائع الجيش.

موعد مباراة الداخلية والمقاصة

تنطلق مباراة الداخلية والمقاصة مع دقات الثالثة عصراً على ستاد كلية الشرطة فى مواجهة صعبة لاسيما بعد تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً كبيراً على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار نفس الجولة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 37 هدف فيما يحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

ويحلم علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بالتخلص من لعنة التعادلات التى تسيطر على نتائج فريقه باحثاً عن حصد النقاط الثلاث للتخلص من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة فيما يطمع طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة قطار الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى.

موعد مباراة حرس الحدود وإنبى

تقام مباراة حرس الحدود وإنبى فى الخامسة والنصف عصراً على ستاد المكس فى مواجهة يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن العودة للانتصارات بعد التعادل السلبى مع النجوم فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالدوري

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ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 27 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستغلال تراجع مستوى انبى هذا الموسم وإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث فيما يرى على ماهر المدير الفنى لأنبى أن توديع المركز الأخير ليس صعباً على الفريق البترولى إن أجاد لاعبيه التركيز فى المواجهات المقبلة للهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة وادى دجلة وطلائع الجيش

وفى الثامنة مساءاً تنطلق مباراة وادى دجلة وطلائع الجيش على ستاد بتروسبورت فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة فيما خسر الطلائع من المصرى بهدف دون رد فى إطار نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 40 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 25 نقطة فاز فى 6 وتعادل فى 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 31 هدف .

ويبحث البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للطلائع عن العبور بفريقه من عنق الزجاجة بعد تراجع النتائج بشدة فى الاونة الاخيرة مطالباً إياهم بتلافى الاخطاء الدفاعية وإستغلال الفرص للتسجيل فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى فى خطة الهروب من مراكز القاع.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى اليوم 11-3-2019

تذاع مباريات الدورى المصرى اليوم 11-3-2019 عبر قناة أون سبورت الفضائية ويسبق انطلاق كل مباراة إقامة استوديو تحليلى للحديث عن استعدادات الفريقين وحظوظ الفوز .