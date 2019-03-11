شكرا لقرائتكم الظهور الأول لـ رانييرى مع روما أمام إمبولى الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسجل فريق روما الظهور الأول مع مدربه الجديد كلاوديو رانييرى، عندما يستضيف إمبولى فى التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب "الاولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

وكان نادى روما أعلن إقالة أوزيبيو دى فرانشيسكو من تدريب روما عقب الخروج من دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالى، ليتم تعيين كلاوديو رانييرى مدرباً جديداً للفريق حتى نهاية الموسم الحالى.

وقال جيمس بالوتا رئيس نادى روما: "أشكر أوزيبيو على مجهوداته التى قدمها طوال عمله مع الفريق، لقد كان دائما يعمل من أجل النادى، ونتمنى له الأفضل فى مسيرته".

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وكان دى فرانشيسكو تولى تدريب روما الصيف قبل الماضى، خلفا للمدرب السابق لوتشيانو سباليتى، الذى رحل لتدريب فريق إنتر ميلان، وقاد روما الموسم الماضى للوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، محققا أفضل إنجاز للنادى بالمسابقة الأوروبية منذ عام 1984.

ويحتل روما هذا الموسم المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 44 نقطة، بينما يحتل إمبولى المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة لاعب روما الشاب نيكولو زانيولو فى مباراة اليوم بسبب الإصابة، بينما تأكد غياب كوستاس مانولاس، مدافع الفريق، لمدة 3 أسابيع على الأقل، بينما تعرض دانييلى دى روسى أيضًا لإصابة خلال مواجهة بورتو البرتغالى بدورى أبطال أوروبا.