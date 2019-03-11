الامارات | فرق الإمارات تنقل معسكراتها إلى أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الإمارات تنقل معسكراتها إلى أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتقل اليوم جميع فرق الألعاب الرياضية المختلفة لمنتخب الإمارات للأولمبياد الخاص إلى العاصمة أبوظبي، بعد ختام المعسكرات التدريبية التي أقيمت بمدينة العين على مدار الأسبوع الماضي، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2019، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 14 حتى 21 الجاري.

وتبدأ اليوم بالعاصمة أبوظبي الفترة الثانية من المعسكرات التدريبية التي تستمر حتى موعد الانطلاق الرسمي لمنافسات الدورة، التي تشارك فيها الإمارات بـ24 لعبة رياضية هي الأكبر من بين جميع الدول المشاركة، والبالغ عددها 91 دولة يمثلها 7500 رياضي ورياضية.

وكانت معظم فرق الألعاب الرياضية لمنتخب الإمارات المشارك في الدورة العالمية قد أقامت معسكراتها التدريبية بمدينة العين باستثناء ثلاثة فرق أقامت معسكراتها بأبوظبي، هي منتخب كرة القدم الذي أقام معسكره التدريبي المفتوح بمدينة زايد الرياضية، وفريق الفروسية الذي أقام معسكره بمنتجع الفرسان، وفريق الرياضات البحرية واليخوت الذي أقام معسكره بنادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت.

وستقيم أغلبية الفرق التي تتنافس في الألعاب التي تقام مبارياتها بالعاصمة أبوظبي بمركز أرض المعارض الدولي، وبعض الفنادق القريبة من أماكن منافسات الدورة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي طلال الهاشمي، أن مشاعر الفخر والاعتزاز تملأ قلوب الجميع في دولة الإمارات بمشاركة لاعبي منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي بأكبر وفد في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وأكبر وفد رياضي في تاريخ رياضة الدولة، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في جميع ألعاب البطولة الـ24، تُعد إنجازاً رياضياً وطنياً يسطره أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «عملنا على مدار العام مع شركائنا في أندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة والنوادي الرياضية الخاصة، لتدريب لاعبينا وتجهيزهم على أكمل وجه للمشاركة التاريخية في الألعاب العالمية، وكلنا فخر باستضافة الدولة لهذا الحدث الإنساني والعالمي، ونرحب بكل دول العالم لتكون منصة يبدأ منها تغيير الفكر السائد بمحدودية قدرات أصحاب الهمم، وليثبتوا إرادتهم التي لا تعرف المستحيل».

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وأضاف: «نعمل في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي المعترف بها دولياً وفق استراتيجية محددة، تسهم في تمكين ودمج أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية من خلال الرياضة والبرامج الأخرى الداعمة مثل برامج القيادة وبرامج الرياضيين الأصحاء، لنصنع سلسلة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في عملية الدمج الشامل للمجتمع، ومن هنا ندعو جميع المؤسسات إلى دعم منتخب الإرادة للأولمبياد الخاص الإماراتي لما يحققه كل يوم من منجزات على الأصعدة كافة».

واختتم الهاشمي كلامه قائلاً: «نتمنّى أن يقدم لاعبو منتخب الإمارات في كل الألعاب الرياضية التي ستشارك فيها فرقنا الـ24 كل ما لديهم من جهد، من أجل تقديم صورة حضارية عن اهتمام دولة الإمارات بأصحاب الهمم، بغض النظر عن النتائج التي سيحققونها في منافسات الدورة، وندعو جماهيرنا في مختلف أنحاء الدولة لدعم فرق الإمارات وتشجيعهم والوقوف معهم، وحضور منافسات الدورة التي تنطلق بعد أيام قليلة».

منتخب السيدات لكرة القدم يستأنف تدريباته

استأنف فريق كرة القدم للسيدات تدريباته مساء أمس، تحت قيادة المدير الفني حورية الظاهري، بعد حصول اللاعبات على راحة لمدة يومين، استعداداً لانطلاق منافسات كرة القدم يوم 15 مارس الجاري، وتشارك الإمارات في الدوري بفريقين (أ) و(ب)، ويضم كل منهما 10 لاعبات منهن خمس لاعبات من أصحاب الهمم.

ويضم الفريق (أ) اللاعبات شما عدنان واليازية فايز وفاطمة حسن وفاطمة لطفي وأحلام بساطر وعنود خالد وشهد خالد ومها موسى وروان الحمادي وفاطمة جاسم.

ويضم فريق (ب) اللاعبات سريعة المنصوري وسميرة سعيد البلوشي ولطيفة الزعابي ومروى سالم ونجود خميس وفاطمة النوبي وليلى المهيري ونعيمة إبراهيم وبدرية عيسى ونوف العنزي.

تشارك بعثة الإمارات في الأولمبياد الخاص بـ24 لعبة رياضية.