شكرا لقرائتكم الدراتس يعلن تفاصيل بطولة مصر الدولية فى مؤتمر صحفي الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينظم الاتحاد المصرى للدارتس برئاسة الدكتور يحيي عبدالقادر مؤتمرا صحفيا يوم الخميس القادم بأحد الفنادق وذلك للإعلان عن بطولة مصر الدولية للدارتس والتى ستقام فى مرسى علم بالبحر الاحمر في الفترة من 26 مارس الى 1 ابريل تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب و الرياضة وهى أول بطولة رسمية لرياضة الدارتس فى المنطقة العربية و الشرق الاوسط وسط اهتمام اعلامي كبير.

وتم ادراج هذه البطولة في الاجندة الدولية للاتحاد الدولى لتقام سنويا فى مثل هذا الموعد ليس هذا فقط بل أن الاتحاد المصرى للدارتس تقدم بطلب للاتحاد الدولى بأن تتمكن مصر من اقامة بطولة أخرى فى نفس العام و تدرج أيضا على الاجندة الدولية و بما يمكن مصر من اقامة بطولتين دوليتين سنويا واحدة بمنطقة البحر الاحمر و الاخرى بالبحر المتوسط مع أمكانية اختيار أماكن البطولات كى تنطلق من المقاصد السياحية العالمية التى تملكها مصر و التى تضم منشآت و مقومات سياحية تلبى مطالب و توقعات لاعبى الدارتس و مرافقيهم ووسائل الاعلام العالمية المصاحبة من كافة انحاء العالم و تتيح المشاركة فى المنافسات فى اطار المعايير الدولية و الفوز بالجوائز المالية الضخمة و فى نفس الوقت الاستمتاع بالاجواء الساحرة التى تتمتع بها تلك المقاصد من اجل التأكيد على اهمية دور الاتحادات الرياضية فى المساهمة بقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بالاضافة الى دورها المحورى فى بناء الانسان و تنمية قدراته .

وأكد الدكتور يحيي عبد القادر ان تنظيم البطولات الدولية يعتبر أحد الاعباء المالية الضخمة التى تواجه العمل فى مجال الرياضة بشكل عام و يتطلب تضافر جهود مجمعة من عدة مصادر و لذلك وجب التوجه بالشكر والتقدير الي الجهات الراعية لهذه البطولة من القطاع الخاص و رجال الاعمال المصريين الوطنيين الذين اخذوا على عاتقهم مسئولية انجاح بطولة تقام لاول مرة فى مصر فتم توفيرالجوائز المالية التى بلغت 40 الف دولار و بقية اعباء التنظيم المادية و المعنوية بكل دقة و اقتدار .

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كما وجه التحية والتقدير لوسائل الاعلام المصري سواء الحكومية او الخاصة علي كل ما بذلوه خلال الفترة الماضية لنشر ثقافة رياضة الدارتس وتغطية حميع البطولات السابقة والشكر والتقدير لوسائل الاعلام الاجنبية و المراسين الاجانب و الهيئة العامة للاستعلامات علي دعمهم الاعلامي الدائم للاتحاد وتشريفهم هذا المؤتمر .

وفى ضوء انطلاق البطولة من البحر الاحمر محافظة السياحة فى مصر والتى قدمت كل انواع الدعم و التنسيق مع كافة الجهات بقيادة المحافظ الوطنى المخلص اللواء احمد عبد الله الذي لم يتأخر عن توفير كل المتطلبات لنجاح هذا الحدث.

وبلغ عدد اللاعبين المشاركين حتى الان 177 لاعب و لاعبة من 16 دولة عربية و افريقية واوربية يتنافسون خلال 6 ايام فى بطولات الفردى و الزوجى للرجال و السيدات و ستبدأ البطولة بحفل افتتاح يحضره رئيس الاتحاد الدولى و كبار الشخصيات و سيتم توزيع الجوائز بقيمة 40 الف دولار فى حفل الختام .