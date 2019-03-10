أخبار كرستيانو رونالدو 10-3-2019 الدون و راموس حبايب...

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جدة - عمرو شويل أخبار كرستيانو رونالدو 10-3-2019 تؤكد أن العلاقات عادت بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني إلى طبيعتها، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الاسبانية.

كرستيانو يعيد متابعة راموس علي انستجرام.

وقالت الصحيفة، من اخبار كرستيانو رونالدو 10-3-2019 انه قام بمتابعة زميله السابق فى ريال مدريد، وقائد الميرنجي الحالى، سيرجيو راموس عبر موقع "إنستجرام"، بعدما سبق وألغى متابعة حسابات ريال مدريد الرسمية، وعدد من زملائه السابقين، أهمهم راموس ودانى كارفاخال من مواقع التواصل الاجتماعى، فى أعقاب رحيله عن صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالى فى صفقة مدوية الصيف الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو أعاد متابعة راموس على "إنستجرام"، بعد ساعات قليلة من انتشار خبر الخلاف الذى نشب بين سيرجيو راموس ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فى أعقاب خروج الفريق الملكى من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندى.

وحمل راموس رئيس الريال مسئولية خروج الفريق من الموسم الحالى ببطولة وحيدة وهى بطولة كأس العالم للأندية التى توج بها فى دولة الإمارات ديسمبر الماضى، واتهمه بالتقاعس عن تدعيم صفوف الفريق بالصفقات، والموافقة على رحيل العديد من اللاعبين، أبرزهم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وتحدثت الصحيفة أن متابعة كريستيانو رونالدو لحساب راموس في هذا التوقيت وبعد خلاف استمر 6 أشهر بين الطرفين، يعكس حجم الخلاف الذى نشب بين النجم البرتغالي وبيريز.

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اخبار كرستيانو رونالدو 10-3-2019 واحتفاله بيوم المرأة العالمي

في اطار اخبار كرستيانو رونالدو 10-3-2019 فاحتفل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، بيوم المرأة العالمي، على طريقته الخاصة.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" صورة لوالدته ماريا دولوريس أفييرو، وصديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، وكتب "يوم سعيد لجميع نساء العالم، وقبلة خاصة لنساء حياتى".

وكانت ماريا دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلنت الشهر الماضى أنها أصيبت بمرض السرطان مجددًا بعدما تعافت منه فى وقت سابق".

وقالت والدة كريستيانو رونالدو في تصريحات للتليفزيون البرتغالى، "أجريت فحوصات فى مدريد، وقمت بإجراء أشعة، أنا الآن أحارب من أجل حياتى".

يوم المرأة العالمى، الذى تحتفل به دول العالم اليوم 8 مارس، وهو اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز لنضال المرأة وحقوقها ويحتفل به سنويا.