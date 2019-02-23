رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 23/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 23/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 23/2/2019 عدداً من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولتي الدوري الاسباني والانجليزي؛ لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات "السبت الكروي" والقنوات الناقلة لها.

دوري أبطال أفريقيا:

- الإسماعيلي × النادي الرياضي القسطنطيني:

اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD

الدوري الانجليزي:

- بيرنلي × توتنهام:

اليوم في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت محمد الكواليني

- ليستر سيتي × كريستال بالاس:

اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت أحمد البلوشي

الدوري الاسباني:

- إشبيلية × برشلونة:

اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت علي محمد علي

الدوري الأيطالي:

- فروسينوني × روما:

اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت جواد بده

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الدوري الألماني:

- بايرن ميونيخ × هيرتا برلين:

اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت خالد الغول

الدوري الفرنسي:

- باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك:

اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت نوفل الباشي

الدوري السعودي:

- الرائد × الفيصلي:

اليوم في تمام الساعة 2:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

- النصر × الفيحاء:

اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport

دوري الخليج العربي:

- عجمان × الفجيرة:

اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية

- العين × النصر:

اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية