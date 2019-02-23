رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 23/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 23/2/2019 والقنوات الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم السبت 23/2/2019 عدداً من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولتي الدوري الاسباني والانجليزي؛ لذلك نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات "السبت الكروي" والقنوات الناقلة لها.
دوري أبطال أفريقيا:
- الإسماعيلي × النادي الرياضي القسطنطيني:
اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD
الدوري الانجليزي:
- بيرنلي × توتنهام:
اليوم في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت محمد الكواليني
- ليستر سيتي × كريستال بالاس:
اليوم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت أحمد البلوشي
الدوري الاسباني:
- إشبيلية × برشلونة:
اليوم في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت علي محمد علي
الدوري الأيطالي:
- فروسينوني × روما:
اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت جواد بده
الدوري الألماني:
- بايرن ميونيخ × هيرتا برلين:
اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت خالد الغول
الدوري الفرنسي:
- باريس سان جيرمان × نيم أولمبيك:
اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت نوفل الباشي
الدوري السعودي:
- الرائد × الفيصلي:
اليوم في تمام الساعة 2:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport
- النصر × الفيحاء:
اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة ksa sport
دوري الخليج العربي:
- عجمان × الفجيرة:
اليوم في تمام الساعة 3:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية
- العين × النصر:
اليوم في تمام الساعة 6:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية