اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

الجماهير المصرية تترقب مساء اليوم الثلاثاء قمة فريق ليفربول وبايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يلا شوت مشاهدة مباراة محمد صلاح في الانفيلد لايف كورة ستار.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

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ليفربول وبايرن ميونيخ مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء 19 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في بث مباشر عبر الانترنت

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة لايف بدوري أبطال أوروبا

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ، ضمن منافسات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 19/2/2019، الساعة 10.00 مساء.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول أمام بايرن ميونيخ، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم باعتبارها المواجهة الأقوى بين مباريات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي روما وبايرليفركوزن كانت بملعب "باى أرينا" بألمانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابى 4/4، إذ شارك محمد صلاح لمدة 62 دقيقة، في لقاء العودة سجل صلاح هدفا في انتصار روما بنتيجة 3-2.

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، التي تقام على ملعب "آنفيلد"، على قنوات "بي إن سبورت HD 2، HD1RT".