شكرا لقرائتكم خبر عن فلورنتينو بيريز يحدد سعر بيع نجم الريال والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد والمقربة من النادي الملكي ريال مدريد نيه الرئيس فلورنتينو بيريز بيع متوسط ميدان الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب عدم حاجه الفريق له.

حيث أعلنت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية أن الملكي ينتظر تقديم عروض من الأندية العالمية للحصول على خدمات الاسباني فرانشيسكو إيسكو كحد أدنى 80 مليون يورو للتخلي عن خدماته بسبب إبتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق ودخوله في أكثر من صدام مع المدير الفني الحالي سانتياجو سولاري.

ومن المنتظر أن تقدم أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي عروض للتعاقد مع إيسكو في الصيف حيث أكد جوارديولا في أكثر من مقابلة صحفية سابقة أنه يحتاج للاعب مثل إيسكو في فريقه يساعده في زيادة القوة الهجومية مثلما هو الحال في البيانكونيري بناء على توصيات من رونالدو.

ولم يبدأ اللاعب في أي مباراة بالدوري الاسباني منذ تعيين الأرجنتيني سانتياجو سولاري مديراً فنياً للفريق بعد إقالة جولين لوبيتيجي في شهر أكتوبر من العام الماضي 2019 لتتأزم وضعيه اللاعب في الفريق ويصبح مهمشاً ويقرر الرحيل.