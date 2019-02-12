شكرا لقرائتكم أوباما: الزمالك تجاوز هزيمة جورماهيا وجاهز لبطل الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك أن زملائه بالفريق تجاوزا الهزيمة التي تعرضوا لها في مبارة جورماهيا بنتيجة 4/2 بالجولة الأولى لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وشدد أوباما خلال المؤتمر الصحفى، أن لاعبي الفريق نجحوا في الفوز على النجوم بالمباراة الماضية بالدوري رغم الغيابات التي عانى منها الفريق، موضحًا أن الزمالك سيلعب غدا من أجل تحقيق الفوز على بطل الجزائر للمنافسة على التأهل والاستمرار في المنافسة على اللقب الكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.