شكرا لقرائتكم الأهلي لوليد آزارو :"المساومات ممنوعة ..لن يتم تعديل عقدك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه مسئولو النادي الأهلي رسالة هامة للمغربي وليد آزرو مهاجم الفريق مفادها أن النادي يرفض تماماً فكرة تعديل عقده مهما حدث ، وأكد مسئولو النادي أن العقد الذى يتقاضاه اللاعب حالياً جيد ولا يحتاج للتعديل ، ورفعوا شعار :" المساومات مرفوضة ..العقد لن يُعدّل".

ورفض مسئولو القلعة الحمراء تعديل عقد المهاجم المغربي كأحد شروط اللاعب للبقاء مع القلعة الحمراء وعدم الرحيل ، وأعلن مسئولو النادي أن الإدارة لن تُعدّل عقد المهاجم المغربي حالياً خاصة إنه يتقاضى حالياً ما يقرب من 700 ألف دولار.

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وقال مصدر في الأهلي أن المهاجم المغربي كان يتقاضى 500 ألف دولار ثم تم رفع هذا المبلغ لـ700 ألف دولار عقب رفض إحترافه بالصين الصيف الماضي ، موضحاً إنه ليس منطقياً أن يتم رفع عقد المهاجم المغربي مرة أخرى خلال بضعة شهور أو كلما تلقي اللاعب عرضاً خارجياً.

وأوضح المصدر أن عقد آزارو جيد للغاية فاللاعب يتقاضي ما يقرب من 13 مليون جنيه مصري سنوياً خالصة الضرائب وهو مبلغ جيد ولن يتم رفعه إلى 900 ألف دولار أي 16 مليون جنيه مصري تقريباً، مؤكداً أن اللاعب مُستمر في النادي وفقاً لهذا العقد ولا يوجد أي تفكير في تعديل قيمة العقد حتى لو تلقي اللاعب عروضاً خيالية.

وشدد المصدر على أنه من الممكن أن يوافق الاهلي على رحيل آزارو الصيف المقبل إذا جاءه عرض جيد