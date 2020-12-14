اهم فوائد ممارسة العلاقة الزوجية صباحاً 

ما لا يعرفه الكثير من الازواج هو ان فوائد ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح كثيرة وانها يمكن ان تنعكس بشكل ايجابي على الحالة الجسدية كما على الدماغ. فهي تعود على العلاقة نفسها كما على صحة كل من الزوجين بنتائج ايجابية. واشارت احدى الدراسات الحديثة الى ان مستوى هرمون التستوستيرون يرتفع في فترة الصباح وان هذا يساهم في تعزيز الرغبة. وهذه ابرز فوائد ممارسة العلاقة الزوجية صباحاً.

فوائد العلاقة في الصباح



من المهم جداً معرفة فوائد ممارسة العلاقة الزوجية صباحاً. فمن الممكن ان تنجم عن هذا بعض النتائج الجيدة على المستوى الصحي كما على صعيد الحالة النفسية والحياة الزوجية.



1 الطاقة الحميمة



من المعروف ان هذه الطاقة كما الرغبة تزداد في فترة الصباح الباكر. وهو ما يرتبط بارتفاع مستويات هرموني الاستروجين والتستوستيرون وما يمكن ان يؤمن القدرة على اقامة العلاقة الزوجية حتى نهايتها بنجاح. وفي هذه الحالة يمكن كل من الزوجين ان يؤدي دوره في هذا السياق بالطريقة الامثل من البداية حتى النهاية.



2 تعزيز العلاقة الزوجية

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يمكن اقامة العلاقة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم ان يحفز انتاج الجسم لهرمون تطلق عليه تسمية هرمون الحب. وهذا يعني انه يؤدي الى تحفيز العلاقة العاطفية بين الزوجين والى زيادة رغبة كل منهما في لقاء الآخر كلما كان هذا ممكناً.



3 الحد من التوتر



يعني الصباح بالنسبة الى معظم الناس بدء يوم عمل طويل يتضمن القيام بالكثير من المهمات المتداخلة او المنفصلة مع ما يمكن ان يرافق هذا من شعور بالضغط النفسي. لكن يبدو ان العلاقة الزوجية الصباحية يمكن ان تساعد على التخلص من ذلك. وهذا ما اشارت اليه نتائج دراسة حديثة حيث وجد الباحثون ان ممارسة هذه العلاقة في الفترة الصباحية يمكن ان تؤدي الى تحسين المزاج وتخفيف الشعور بالانزعاج او التوتر. وهذا يعني بداية يوم تتسم بأجواء ايجابية وجيدة ما يمكن ان يعزز الانتاجية.

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4 زيادة النشاط

من المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية في الصباح لأن هذا يحفز الطاقة الجسدية والمعنوية. وتنطبق هذه القاعدة على اقامة العلاقة الحميمة التي تعادل بمفعولها الركض او المشي السريع. فهذا يساعد على حرق السعرات الحرارية وعلى الشعور بالحيوية والنشاط. كما انه يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ من خلال تحفيز افراز عدد من الهرمونات الضرورية لذلك ومن ابرزها هرمون الدوبامين. اذاً من المهم فعل هذا بعد الاستيقاظ من النوم وقبل الذهاب الى مكان العمل او قبل بدء تنفيذ لائحة المهمات اليومية على اختلافها.



5 المظهر الجيد

من المعلوم ان ممارسة العلاقة الحميمة تدفع الجسم الى اطلاق هرمون الاوكسيتوسين الذي يساعد على الحد من ظهور علامات الشيخوخة وعلى التمتع بالجمال والنضارة والاشراق. ولهذا ينصح الخبراء بفعل ذلك كلما كانت الفرصة متاحة.



6 الحد من الالم

من الممكن الشعور ببعض الالم في احدى مناطق الجسم في الصباح. وقد تبدو اقامة العلاقة الحميمة امراً صعباً الا انها ضرورية لأن هذا يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي على الصحة وان يخفف الاحساس بذلك الالم. ويرتبط هذا بالاثر المسكن لهذه العلاقة التي تحفز عملية افراز هرمون الاندروفين المخفف للاوجاع. ويعتبر هذا من ابرز فوائد ممارسة العلاقة الزوجية في الصباح.