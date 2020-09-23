كيفية تأثر العلاقة الحميمة والخصوبة بالوزن الزائد 

من الممكن ان تتأثر العلاقة الحميمة بالعديد من العوامل التي يمكن ان تسبب تراجعها وضعف الخصوبة في بعض الاحيان. ويمكن ان تكون هذه العوامل جسدية او نفسية. ومن ابرزها زيادة الوزن لدى اي من الشريكين. فهذا ينعكس سلباً على العلاقةالحميمة كما على القدرة الانجابية ومن الممكن ان يؤدي الى انهيار الحياة الزوجية عموماً.



ليس غريباً ان تتأثر العلاقة الحميمة بالحالة الجسدية لدى المرأة. وتعتبر السمنة او الوزن الزائد من ابرز العوامل التي يمكن ان تسبب تراجعها وفقدان الرغبة وضعف القدرة الانجابية.

- تعاني المرأة السمينة او التي تواجه مشكلة الوزن الزائد غالباً من تراجع الرغبة ويمكن ان يعود السبب الاساسي الى عدم ثقتها بمظهرها. وهو ما قد ينعكس سلباً على العلاقة مع زوجها، الامر الذي قد يتحول الى برود والى انتهاء لتلك العلاقة مع مرور الوقت.

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- يمكن السمنة ان تدفع الى اعتماد وضعيات محددة وهو ما يمنع اتمام العملية بطريقة صحيحة او ممتعة. وهذا ما قد يؤدي بشكل تدريجي الى فقدان الرغبة لدى الزوجة او الزوج او لدى كليهما معاً.

- يعيق الوزن الزائد القدرة على التحرك المريح ويمنع من بذل الجهود اللازمة وهو ما يؤثر سلباً على مجرى العلاقة ايضاً.



- قد تعاني المرأة ذات الوزن الزائد من التعرق المفرط ومن صدور رائحة كريهة من بشرتها. وهو ما يمكن ان يحد من رغبة الشريك في اقامة العلاقة ويدفعه الى الابتعاد عنها قدر الامكان.

- لا يقتصر ضرر الوزن الزائد على طبيعة العلاقة وعلى درجة المتعة التي يتم الشعور بها خلالها، بل انه ينعكس ايضاً على القدرة الانجابية وخصوصاً في حال تراكم الدهون في مناطق البطن والارداف اي حول المبيض وقناة فالوب. فهذا يجعل عملية الاباضة متعسرة وحدوث الحمل امراً صعباً او بعيد المنال.

تأثير سمنة الزوج



- من الممكن ان تؤثر زيادة الوزن ايضاً عل اداء الرجل خلال العلاقة لبعض الاسباب المشابهة لتلك المرتبطة بالمرأة خصوصاً فيما يتعلق بصعوبة الحركة والتعب والارهاق والتعرق المفرط وضيق النفس وعدم القدرة على بذل الجهد وغير ذلك.

- كذلك يحد الوزن الزائد من تدفق الدم الى الاعضاء وهو ما يمكن ان يشكل عائقاً اساسياً امام اتمام العملية الحميمة بشكل صحيح والشعور بالمتعة.

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- يمكن السمنة ان تنعكس سلباً ايضاً على خصوبة الرجل وخصوصاً في حال المعانة من اضطربات هرمونية.



نصائح مفيدة



من اجل منع تأثر العلاقة الزوجية بطريقة سلبية بالوزن الزائد من الضروري المسارعة الى اتباع هذه النصائح المهمة والعاجلة.



1 يجب الحرص على الحفاظ على وزن صحي من خلال اعتماد نظام غذائي وحياتي سليم والتوقف عن تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات وشرب ما لا يقل عن ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً فضلاً عن النوم لعدد ساعات كاف مساء.



2 يجب التركيز على تناول الخضار والفواكه والاطعمة الغنية بالمغذيات والتي لا تسبب تراكم الدهون الضارة في مناطق الجسم المختلفة.



3 من المهم جداً أيضاً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام اي لساعة واحدة مرة كل يومين او لـ30 دقيقة يومياً. فهذا يساعد على تحسين وظائف الجسم وعلى تحفيز الدورة الدموية وعلى زيادة النشاط. كما يضمن اقامة العلاقة الزوجية الحميمة بطريقة صحيحة ومن دون اي معوقات او مؤثرات سلبية.



