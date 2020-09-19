وصفات طبيعية لتضييق المنطقة الحساسة دون جراحة

تريدين دائماً أن تحافظي على شكل طبيعي وصحي للمنطقة الحساسة لأنّ هذا يرتبط بصحتك عموماً. إذاً، لا شكّ في أنّك تفضلين، لهذه الغاية، أن تقومي بتضييقه. إلا أنّك لا ترغبين في اللجوء إلى الجراحة. فما الحل؟ في الواقع، ثمّة وصفات طبيعية يمكنك أن تطبقيها بسهولة وخلال وقت قصير في منزلك لكي تحققي غايتك. فابدئي العمل.

زبدة الكاريتيه أو الشيا

طبعاً أنت تعرفين جيداً الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من خلال استخدامك زبدة الكاريتيه أو الشيا. أما ما لا تعلمينه ربما فهو أنها تساهم أيضاً في تجميل المنطقة الحميمة لديك من خلال شدّها وإعادتها إلى سابق عهدها.

وصفة مفيدة: في المساء، وقبل أن تخلدي إلى النوم، ضعي، في منطقة المهبل، قبضة صغيرة من زبدة الكاريتيه أو الشيا. ولمزيد من الفعالية، حضري قبضات صغيرة بحجم حبة الجوز وضعيها في ثلاجتك لتتحول إلى ما يشبه الكبسولات سهلة الاستخدام.

الحامض

هل أنت مستعدة لتجربة المزيد من الوصفات؟ إذاً، إبقي في مطبخك واستعيني، هذه المرة، بالمكون الأكثر حضوراً: الحامض.

وصفة مفيدة: أضيفي القليل من عصير الحامض إلى القليل من الماء الفاتر واستخدمي المزيج في عملية الاغتسال المهبلي. لكن، انتبهي! من الضروري أن تكون كمية عصير الحامض معتدلة جداً. طبقي هذه الوصفة مرّة واحدة أسبوعياً لا أكثر كي لا تعرّضي بيئتك المهبلية للخطر.

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الماء المثلّج

إنه المكوّن السحري الذي من شأنه أن يمنحك النتيجة التي تريدين: منطقة مهبلية شابة من جديد. وصفة مفيدة: ببساطة، اغتسلي بواسطة الماء البارد وكرري العملية إلى أن تبلغي مرادك.

الماء الدافئ

إليك هذه الحكاية، قديماً، كان يُطلب إلى النساء، بعد الولادة، الجلوس في وعاء يحتوي على الماء الدافئ لأنّ هذا يساعد على التئام جروحهن. إذاً، حان الوقت لتستعيدي هذا التقليد لكي تتمكني من تضييق منطقة المهبل لديك أيضاً.

وصفة مفيدة: لن ننصحك بأن تجلسي في دلو يحتوي على الماء الدافئ. فمن الأفضل أن تستخدمي هذا الماء في عملية الاغتسال الحميم التي تقومين بها بين الحين والآخر. وتذكري دائماً هذه النصيحة: لا تبالغي!

أوراق Djèka

إسألي الاختصاصيين عن هذه الأوراق التي تطلق عليها أيضاً تسمية «مضاد الإلتهابات الأفريقي». فهي فعالة في ما يتعلق بعلاج الالتهابات المهبلية وفي تضييق المنطقة الحميمة. يمكنك ن تجديها لدى باعة الأعشاب العطرية.

وصفة مفيدة: أضيفي بضعة أوراق إلى القليل من الماء وضعي الخليط على النار إلى أن يبلغ درجة الغليان. وبعد دقائق قليلة، قومي بتصفيته واستخدمي الخلاصة في عملية الاغتسال المهبلي. والنتيجة: مضمونة وممتازة!