تجربتي مع تمارين كيجل الاسهل للتضييق اكثر من مذهلة 

قد تستحق تجربتي مع تمارين كيجل لتضييق المهبل المشاركة. فقد ساعدتني على حل مشكلة كنت اعاني منها في العلاقة الزوجية. فهذه التمارين تعمل على شد عضلات الحوض التي تضعف لأسباب مختلفة منها الولادة المتكررة واكتساب الوزن وغير ذلك من العوامل التي تؤثر على عضلات المنطقة الحميمة. ومن السهل جداً تطبيقها ولهذا يكفي القيام ببعض الخطوات السهلة بشكل صحيح. ولتستفيد منها الكثيرات قررت ان اتشارك معهن تجربتي مع تمارين كيجل للتضييق.

تجربتي مع تمارين التضييق



عانيت لسنوت من مشكلة ارتخاء منطقة الحوض والمهبل واثر هذا على سلباً على علاقتي الزوجية. ولهذا قررت ايجاد حل للمشكلة وعرفت انه يمكنني ممارسة تمارين كيجل السهلة. وحين فعلت ذلك لاحظت مع مرور الوقت انها قدمت لي العديد من الفوائد.

- تضييق منطقة المهبل الذي يتسع بسبب عمليات الولادة المتكررة مع زيادة الوزن وعامل مرور السنوات.

- تقوية عضلات منطقة الحوض وشدها واعادة المرونة اليها.

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- الحماية من المعاناة من مشكلة سلس البول وخصوصاً في مرحلة الحمل.

- تحسين الاداء اثناء العلاقة الزوجية وجعلها اكثر نجاحاً.

طريقة تمارين كيجل



قبل ان ابدأ بالقيام بهذه التمارين اعتقدت انها صعبة التطبيق ثم اكتشفت مع مرور الوقت انها سهلة جداً وانه يكفي الانتباه الى القيام بالخطوات الصحيحة.

- قمت بتحديد موضع عضلات الحوض من خلال شدها ثم اعادتها الى وضعها الطبيعي اثناء الوقوف.

- بعد هذا واصلت القيام بعمليات شدّ وانقباض ثم استرخاء بشكل متكرر.

- كررت العملية نفسها في المرة الاولى لمدة 5 ثوان ثم استرحت لـ10 ثوان قبل ان اكرر احركة التمرين لمدة 10 ثوان مجدداً.



- ولكي استفيد من هذا التمرين واحصل على النتيجة المطلوبة في اسرع وقت ممكن حرصت على ان اكرر العملية نفسها 3 مرات يومياً. وقمت بالحركات في كل مرة ضمن 10 مجموعات استغرقت كل منها مدة 5 الى 10 ثوان. ولم اتوقف خلال هذا عن التنفس بطريقة طبيعية.

- كما جربت وضعية الاستلقاء مع مد الذراعين الى الامام وتثبيت القدمين على الارض ثم رفع منطقة الحوض الى اعلى قدر الامكان.

- اختبرت أيضاً وضعية القرفصاء الجزئية او حركة الجلوس على الكرسي صعوداً وهبوطاً مع شد عضلات الحوض.

- وتنبهت الى انه علي ان امارس التمرين بشكل منتظم اي في اوقات محددة يومياً ففعلت هذات مرة في الصباح واخرى في فترة الظهر وثالثة في المساء قبل النوم.

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اخطاء تجنبتها



لكي اخوض تجربتي مع تمارين كيجل للتضييق بنجاح، قرأت الكثير من المعلومات عنها. واكثر ما لفت انتباهي هو ما كتب عن الاخطاء التي يمكن ان ترتكب اثناء ممارستها والتي تمنع الحصول على النتيجة المطلوبة.

- عدم القيام بهذا في اوقات منتظمة اي بشكل عشوائي وغير مدروس.

- الحفاظ على وضعية الانقباض والبسط لمدة طويلة تزيد على 10 ثوان.



- عدم التنفس بطريقة طبيعية اثناء ممارسة هذا التمرين.

- عدم الذهاب الى المرحاض قبل البدء بها وهو ما يمكن ان يسبب الانزعاج ويحد من فعاليتها.

كذلك عرفت انه يمكن هذه الاخطاء ان تؤدي الى نتائج سلبية والى الحاق الضرر بالمنطقة المستهدفة.

- يمكن ان يسبب هذا المعاناة من مشكلة سلس البول ومن احتقان المثانة.



- قد يؤدي الى المعاناة من الم الظهر والبطن وفي هذه الحالة يجب التوقف عن ممارستها فوراً.

- ومن الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الممارسة الخاطئة للتمرين هبوط منطقة الحوض. ومنعاً لحدوث ذلك حرصت على ان تكون تجربتي مع تمارين كيجل للتضييق مثمرة وتعلمت كيفية تطبيقها بشكل صحيح ومن دون ارتكاب اي اخطاء.