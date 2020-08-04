 طريقة استخدام قشر القهوة لتضييق المهبل

يعتبر استخدام قشر القهوة لتضييق المنطقة الحساسة من الطرق التي لا تعرف الكثيرات اهميتها وفعاليتها. فهذا المكون يساعد على تجميل هذه المنطقة من الجسم وعلى جعل العلاقة الزوجية أكثر متعة. والسبب انه يقوي عضلات المهبل ويعيد المرونة اليها. ويبقى ان يتم التعرف على طريقة الاستفادة من هذا المكون وعلى ابرز مميزاته وخصائصه. وهذه طريقة استخدام قشر القهوة للتضييق.

فوائد قشر القهوة للتضييق

من اجل الاستفادة قدر الامكان من قشر القهوة للتضييق، من الضروري معرفة تأثيره على منطقة جدار المهبل الذي يتعرض للارتخاء مع مرور الوقت وبسبب تكرار العلاقات الحميمة وعمليات الولادة. فهو يؤثر على كل عضلات الجسم ومنها عضلات الرحم حيث يعمل على شدها ما يؤدي الى انقباض منطقة المهبل. ولهذا من الممكن استخدامه لتحضير وصفات منزلية طبيعية مختلفة بعيداً عن الاساليب الجراحية.

المقادير

كمية من قشر القهوة الذي يمكن شراؤه من متاجر العطارة او تلك المتخصصة

كمية معادلة من بودرة حبة البركة او الحبة السوداء

الخطوات

1 تخلط كميتا قشرة القهوة وبودرة حبة البركة.

2 يضاف الخليط الى ماء حوض الاستحمام الفاتر.

3 يتم الاستلقاء داخل الحوض لمدة لا تقل عن 15 الى 20 دقيقة. ومن الافضل فعل هذا قبل موعد العلاقة الزوجية بساعدة واحدة. ومع اعادة الوصفة في كل مرة يمكن ملاحظة الفرق والتغيير الذي يطرأ على المنطقة المستهدفة.



طرق اخرى سهلة لتضييق المهبل



من اجل تضييق منطقة المهبل والى جانب استعمال وصفات قشر القهوة، من المفيد ايضاً الاعتماد على طرق اخرى منزلية سهلة ومنها تمرين القرفصاء. فهو يساهم الى حد كبير وبطريقة ملحوظة في شد عضلات المنطقة الحميمة وفي اعادة المرونة اليها والحد من ترهلها. ويمكن القيام بهذا النوع من الرياضة بحسب هذه الخطوات.

1 يتم الوقوف مع فتح القدمين في موازاة الكتفين.

2 يتم خفض الارداف الى اسفل وكأنه يراد الجلوس على كرسي لكن مع ابقاء الظهر مستقيماً قدر الامكان.

3 تعتمد في هذه الحالة وضعية القرفصاء لاطول وقت ممكن قبل استعادة الوضعية الاساسية تم تكرار الحركة مرات عدة.

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فوائد اخرى لقشر القهوة



الى جانب الاستفادة من قشر القهوة للتضييق يمكن اللجوء اليه لتحقيق العديد من الفوائد الاخرى.

- التخسيس. فهو يحتوي على مركبات كيميائية تساهم في حرق الدهون الضارة ونحت الجسم من خلال زيادة مستوى العصارة الهضمية. كما انه يعمل على تنشيط عمل الامعاء . ولهذا يمكن تحضير هذه الوصفة.

المقادير



ملعقة طعام من بودرة القرفة

ربع كوب من اعواد القرنفل

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ملعقتا طعام من قشر القهوة

ملعقة طعام من بودرة الشمر

ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل

الخطوات



1 يخلط قشر القهوة مع القرفة والشمر.

2 تضاف الى الخليط كمية كافية من الماء المغلي. يوضع على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

3 ينزع الوعاء عن النار ويضاف اليه الزنجبيل والقرنفل.



4 يترك الخليط ليبرد وتتم تصفية الماء وتناول كوب منه في الصباح قبل الفطور وفي الماء قبل النوم. فهذا يساعد على ازالة الكرش وتذويب الدهون.

- خفض مستوى الكولسترول الضار وتقليل عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم فضلاً عن اخفاء علامات السيلوليت.

- الحماية من امراض القلب من خلال توسيع الاوعية الدموية والحد من انسدادها. وهكذا يمكن استخدام قشر القهوة للتضييق ولحل بعض المشاكل الصحية في الوقت نفسه.