الحمل والعلاقة الحميمة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خلال الحمل تمرين بعدد لا حصر له من المشاعر والعواطف المختلفة، كما تمرين خلال بحالة من التساؤلات حول كل شئ خلال تلك الأشهر المقبلة.

وهناك سؤال آخر أيضا يتبادر إلى ذهنك ألا وهو هل لا يزال بإمكانك ممارسة العلاقة الحميمة؟ بالتأكيد تستطيعين ذلك، بل في الواقع يجب عليك ذلك، وطالما لم تكن هناك أية مشكلات صحية فإن ممارسة الجنس أثناء الحمل آمن تمامًا، فقط تأكدي من عدم القيام بالعلاقة الحميمة بشكل عنيف يؤثر على المهبل أو عنق الرحم.

يجب أيضا الحفاظ على النظافة، وإذا أمرك طبيبك بالراحة وعدم ممارسة العلاقة الحميمة ينبغي عليك التوقف عن ذلك لأن هزات الجماع يمكن أن تؤدي إلى تقلصات بالرحم.



بينما يتعلق الأمر باختيار وضعيات جنسية آمنة أثناء الحمل تأكدي من عدم وجود ضغط إضافي على ظهرك؛ لأنه قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى طفلك، ويمكن أن تعاني من تقلصات خفيفة تستمر لساعتين بعد ممارسة العلاقة الحميمة وهو أمر طبيعي للغاية؛ هذا لأن البروستاجلاندين في السائل المنوي تؤدي إلى تقلصات بالرحم.

وإليك أهم فوائد ممارسة العلاقة الحميمة خلال الحمل:

1- عدد أقل من مرات الذهاب إلى الحمام:

ممارسة الجنس أثناء الحمل يمكن أن يقلل من تكرار ذهابك إلى الحمام؛ لأنه يساعد على تقوية عضلات المثانة التي تتحمل الضغط الذي يضيفه إليها الحمل، كما أنه يساعد على تقليل الشعور بعدم الراحة الذي تواجهينه عندما يتسرب البول فجأة أثناء العطس.

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2- يخفف المخاض ويسرع الشفاء:

النشوة الجنسية تزيد من الانقباضات الموجودة في قاع الحوض والتي تقوي عضلاتك المشاركة في المخاض، كما أنه يوفر جرعة كبيرة من الأوكسيتوسين المسئول عن الانقباضات، يحتوي السائل المنوي على البروستاجلاندين الذي يساعد على تليين عنق الرحم وتمدده مما يخفف من حدة المخاض، ونظرًا لأن الجنس يقوي عضلات قاع الحوض تقل مخاطر الإصابة بنزيف ما بعد الولادة وستشفين بشكل أسرع كثيرًا.

3- يقلل من فرصة الولادة المبكرة:

الجماع المتكرر خلال الأسبوع 23-27 يقلل بشكل كبير من خطر الولادة المبكرة.

4- يمنع المضاعفات:

ممارسة الجنس أثناء الحمل يقلل من خطر تسمم الحمل الذي يعد من المضاعفات الخطيرة المحتملة للحمل والتي تتميز بارتفاع ضغط الدم، إنه البروتين الموجود في الحيوانات المنوية التي تساعد على تنظيم مناعة الجسم ضد المضاعفات.

5- انخفاض ضغط الدم:

يطلق الجنس أثناء الحمل الأوكسيتوسين وهو هرمون يساعد على تهدئة القلق والإجهاد عن طريق تقليل مستويات الكورتيزول والتحكم في ضغط الدم.



6- يقلل من الإحساس بالألم:

يساعد الجماع أثناء الحمل على إطلاق جرعات عالية من الأوكسيتوسين مما يزيد بشكل كبير من تحمل الألم، يساعد التحفيز التناسلي أثناء الحمل على زيادة قدرتك على تحمل الألم عن طريق الإفراج عن الإندورفين.