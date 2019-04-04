أحلامك الجنسية ووصولك للنشوه .. ماتفسيرها وعلاقتها بالواقع؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تحدث أحلام الجنس لنا جميعًا ونشعر بالنشوة الجنسية في نومنا، سواء كنا منفردين أو في علاقة أحادية مفتوحة .. ولقد استيقظ معظمنا، مرتبكًا من قبل الشخص الغريب الذي نام معنا للتو .. فهذه الأحلام ليست حقيقية، ولكنها تكشف بعض الجوانب الخفية في شخصيتنا، كما أنها ليست عن الأشخاص الذي يأتون لنا في الأحلام، ولكنها تتمحور حول ما يمثلونه في حياتنا، فليس كل ما تحلم به واقع، ومهما كان مصدر الحلم، هناك تفسير لكل شيء، تعالوا لنتعرف على اهم هذه التفسيرات:

وفسرت الطبيبه النفسيه ومستشار الأزواج "هيلدا بورك"، ماهية الأحلام الجنسية الأكثر شيوعًا، وماذا تعني حقًا بالنسبة لك فى الواقع.

- ممارسة الجنس مع رئيسك في العمل

إذا كان لديك حلم جنسي حول رئيسك على سبيل المثال، تقول هيلدا إن هذا من المرجح أنك بحاجة للعمل على نقاط قوتك وسلطتك ومهاراتك الإدارية التي تتطلبها حياتك كي تصل إلى النجاح المرجو.

وليس بالضرورة أن الموضوع متعلقاً بحياتك المهنية فقط، بل قد يكون دلالة إلى ضرورة تنمية مهاراتك لإدارة المنزل مثلاً وطريقة تواصلك مع أولادك ، فربما في الحياة تفكر باتخاذ خطوة في العمل، وربما يعني هذا الحلم رغبة في تسلق السلم الوظيفي، فمن الممكن أن يكون رئيسك رمزا إلى أنك جاهز لشيء جديد، أو البدء في البحث عن وظيفة جديدة.

ممارسة الجنس مع شخص ما من المدرسة "ماضيك"

ممارسة الجنس مع شخص ما من المدرسة لم تره منذ سنوات، او شخص قابلتة فى حياتك السابقة منذ زمن يمكن أن تكون رمزية، إذا كنت" لا تريد أبدًا تخيل النوم مع هذا الشخص ، فقد يكون له معنى أعمق بكثير.

فكرى ، ما الذي يمثله هذا الشخص؟ ما الذي كان يحبه في المدرسة؟ هل كان يتمتع بشعبية كبيرة أو شخص غريب الأطوار؟ كيف تشعر حيال ذلك؟ "، تقترح هيلدا. "ربما يوجد جزء منك يشعر بأنه غريب الأطوار حقًا ، وقد يرمز هذا الشخص إلى جزء منك."

ممارسة الجنس مع المشاهير

تقول هيلدا إن هذه هي أكثر أحلام الجنس رمزية، وتقول: "لأننا لا نعرفهم ، فإن ما نفكر فيهم هو إلى حد كبير قيمته الرمزية، إننا نعرض بعض الصفات على المشاهير". "إنها إما لطيفة أو غير لطيفة أو باردة أو طموحة، فمعظمنا لديه شعور غريزي تجاه المشاهير ، ونتخيلهم أن يكونوا بطريقة معينة."

إذا كان حلمك يعني حرفيًا مجرد شخصية تحلم بها في الحياة الحقيقية، فلا بأس بذلك. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، يجب أن تفكر مرة أخرى في كيفية ظهورهم كشخص وما الذي قد ترغب في الحصول عليه "قليلاً".

الجنس مع افراد العائلة

زنا المحارم تماما مثل الاغتصاب، إذا كان لديك تجربة حقيقية مع زنا المحارم ولم تكن قادرا على التخلص من هذه الذكرى المريرة، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية. وإلا فإن الأحلام حول زنا المحارم لا تعني شيئا مروعا.

إذا كنت تحلم بممارسة الجنس مع أحد الوالدين، فإنه يرمز إلى النضج أو أنك ستختبر الابوة نفسك، إذا كنت تحلم بممارسة الجنس مع الأخ، فهذا يعني أنك ترغب في أن تكون أقرب إليه، كما يمكن أن يرمز إلى أي شيء يتعلق بالمسامحة أو القبول.

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ممارسة الجنس مع شخص آخر غير شريك حياتك

حلم الغش لا يعني بالضرورة أنك غير سعيد وترغب في ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين غير شريك حياتك، وتوضح هيلدا: "من المهم ملاحظة من تخونه في الحلم"، "هل هو شخص تحبه في الصالة الرياضية؟ إذا كان شخصًا تريده في اليقظة بالحياة ، فيمكن أن يكون شيئًا لا تحتاج إلى إلقاء نظرة عليه - كما لو أنه تمنى بالرضا التام. ولكن إذا كنت تتخيل ممارسة الجنس مع شخص عشوائي لم تفكر فيه أبدًا بطريقة جنسية ، فأنت بحاجة إلى التفكير فيما يمثله هذا الشخص، لكي يساعدك على فهم سبب تحلمك بالنوم معهم.

جنس السحاق "المثلية"

إذا حددت أنك مستقيمه ، ولكن لديك حلم حيث يقوم شخص من جنسك بإدارتك ، تقول هيلدا إنه يجب عليك أن تنظر مرة أخرى إلى هذا الشخص وما قد يرمز إليك، "إذا كان شخصًا من نفس الجنس ، على سبيل المثال رئيستك في العمل، اسألى نفسك عما إذا كنت تنجذبى إليها قليلاً، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون ذلك جزءًا من أنك ترى أنها مستقلة حقًا ، وهي ناجحة ، وهذا هو عامل الجذب - إنه مثل تريد شيئًا ما لديها ، وهذه الأحلام تعني عادة أنها تحمل شيئًا تريد الاتصال به ، داخل نفسك. "

الجنس مع حبيب سابق

إذا كنت تحلمى بممارسة الجنس مع حبيب سابق، فهذا لا يعني أنه لا يزال لديك مشاعر له، وهذا شيء يساء تفسيره دائما. الأحلام التي تشمل احبة أو شركاء سابقين هي، في الواقع، النوع الأكثر شيوعا من الأحلام الجنسية والأكثر حيرة في التفسير. فنحن كثيرا ما نقارن علاقتنا الحالية مع علاقاتنا السابقة، ونسعى إلى ما كان لدينا في الماضي. هذه الأحلام ترمز فقط الى هذه الرغبة .. وتشير هذه الاحلام أنك تفتقدى ما يمثله هذا الشخص وليس الشخص نفسه.

ممارسة الجنس مع زميل في العمل

الأشخاص الذين نمارس الجنس معهم في الأحلام هم رموز أو تمثيل لأنفسنا - ليس بالضرورة أشخاص نرغب في النوم معهم. "إذا كان شخص ما تعمل معه ، فهو يشبه أنك تهدم الجدران ، وحواجز الأنا الخاصة بالتواصل معهم ، وعادة ما تنوي أن تجعلك أكثر إنتاجية ، وأكثر قوة ، وأكثر تكاملاً في العمل.

الجنس مع شخص مجهول

ممارسة الجنس مع شخص مجهول الهوية يعني ببساطة أنك تريد أن تكون أكثر سيطرة وحزم في حياتك. أنت تعاني من مشاكل في بعض الجوانب من شخصيتك وترغب في التخلص منها، الطاقة التي تضعها في ذلك غير كافية لذلك فهي تأتي عن طريق الحلم لتهز كيانك وتنبهك.

أحلام الاغتصاب

في بعض الأحيان يمكن أن تكون أحلام الجنس مظلمة ومزعجة، فإن الأحلام التي تنطوي على تجارب مؤلمة مثل الاغتصاب يمكن أن تكون بالفعل طريقة للتعامل مع ماضينا - أو تحسين مستقبلنا.

"بعض الناس قد يكون لديهم هذه الأحلام إذا كانوا قد عانوا من أي وقت مضى شيء مشابه لتلك في واقعهم اليقظ"،"يمكن أن يكون حلما حيث تعيد تشغيل سيناريو صدمة حقيقي لغرض محاولة العثور على طريقك من خلاله نفسيا ، بحيث يمكنك أن تشعر أنك تدرك أنك لن تدع ذلك يحدث لك مرة أخرى. "

الجنس مع شخص تكرهه

اذا حلمت بانك تمارس الجنس تكرهه او تبغضه، فمن المحتمل انك تحاول الوصول الى أرضية تفاهم معه. وقد يعني أيضا بأن هناك صفة في هذا الشخص تعجبك وتحاول الحصول عليها.

ممارسة الجنس مع صديق

يدل على وجود رمزى بينكما يمكن أن يكون الانضمام إليه أو معها في حلمك رمزًا للمصالحة أو التعاطف أو الاندماج مع وجهات نظرهم أو فهمهم أو الصفات التي يمثلونها".