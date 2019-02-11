إليكم معلومات لا تعرفونها عن اهمية الجنس على صحتكم..يعالج آلام الرأس والصداع!

ميرنا وليد - بيروت - يعتبر البعض ان العلاقة ​الجنس​ية هي عملية يقوم بها شخصان من اجل الشهوة او المتعة او من ناحية أخرى لانجاب الاولاد، الا ان ما لا يدركه العديد من الاشخاص ان للجنس فوائد على صحة الانسان، فالممارسة المستمرة للعلاقة الجنسية مع الشريك تجنبكم آلاماً عديدة مثل الصداع ووجع الرأس، اضافة الى ان دراسات اخيرة كشفت ان الاشخاص الذين يمارسون الجنس اكثر من مرتين بالاسبوع يتمتعون بجهاز مناعي افضل.

من جهة اخرى يحتوي الحيوان المنوي على بروتينات لها تأثير مضاد للتجاعيد وهي نفس البروتينات الموجودة بالكريمات المرطبة، فالاشخاص الذين يمارسون العلاقة الحميمة ثلاث مرات في الأسبوع الواحد يبدون أكثر شبابا وأصغر سنا عن العمر الطبيعي بنحو أربع إلى سبع سنوات.