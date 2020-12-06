صدمة مواطن ذهب لاستخراج رخصة بناء لأرضه التي تسلمها من الإسكان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعرب مواطن بمكة المكرمة، عن صدمته أثناء استخراج رخصة البناء لأرضه التي تسلّمها من وزارة الإسكان بمخطط غرناطة. أعرب مواطن بمكة المكرمة، عن صدمته أثناء استخراج رخصة البناء لأرضه التي تسلّمها من وزارة الإسكان بمخطط غرناطة. وأوضح المواطن أن البلدية امتنعت عن منحه رخصة بناء بحجة وجود كيبل ضغط منخفض داخل أرضه. وأشار إلى أنه توجه إلى وزارة الإسكان بشكوى، ولم يتم البت فيها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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