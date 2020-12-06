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35 مخالفة لتدابير كورونا.. ورفع 16 طن نفايات

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سجّلت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومَين الماضيين، 35 مخالفة، منها 27 مخالفة كانت لعدم التقيّد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد ـ 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال 1309 جولات رقابية نفذتها الأمانة، و5 جولات مشتركة واحدة مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحت الأمانة أنها رفعت 16.331 طن نفايات، وأزالت 11.004 أماتر مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9391 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة. إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 1459 موقعًا، بمشاركة 469 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 285.884 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار على كافة المنشآت التجارية والغذائية والصحية والأسواق المركزية والنفع العام.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها، لتحقيق السلامة للجميع.

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