السعودية اليوم / مصر تسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر 431 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 103324 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6750 حالة وفاة.

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01:44ت م

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القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 18 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 118014 إصابة .وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 103324 حالة , فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6750 حالة وفاة.// انتهى //01:44ت م0146

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