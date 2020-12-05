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عبدالله بن فهد يتوج البادي بكأس وزارة الرياضة الدولي للقدرة والتحمل

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متابعات الخليج 365 - الرياض

توج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الفارس حمود البادي بلقب كأس وزارة الرياضة الدولي للقدرة والتحمل والمصنف بـ(نجمتين) والذي احتضنته مزرعة الخالدية غرب الرياض صباح اليوم على أربع مراحل، بمسافة إجمالية بلغت 120 كم، وبمشاركة 90 فارسًا وفارسة.

وتمكن الفارس البادي من إنهاء السباق الذي وصلت مجموع جوائزه إلى 300 ألف ريال برفقة جواده “غاريبالدي” بسرعة 21.26 كم/ ساعة، فيما جاء الفارس فيصل القرشي في المركز الثاني على صهوة الجواد “بيبل” وبسرعة 19.97 كم/ ساعة، وحل الفارس عبدالله الحربي ثالثًا على الجواد “بدريتو” بسرعة 16.25 كم/ ساعة.

وكان 28 فارسًا وفارسة قد تمكنوا من اجتياز السباق التأهيلي الدولي من فئة (نجمة واحدة) الذي أقيم يوم أمس الجمعة لمسافة 100 كم، بمشاركة 85 فارسًا وفارسة، ليتأهلوا للمشاركة في السباقات الدولية من فئة (نجمتين) المقبلة.

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