صورة تجمع ثلاثة من أبناء خادم الحرمين الشريفين

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أظهرت صورة متداولة، الأمراء خالد ونايف وراكان أبناء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله.

وحظيت الصورة بإنتشار كبير على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر “والحسابات المعنية بتاريخ ” آل سعود ” وثناء على أبناء الملك سلمان الذين يتسمون بالرقي والتواضع والقرب النفسي من المواطنين ، وسط دعوات للقيادة الحكيمة بالتوفيق والسداد . Source slaati





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