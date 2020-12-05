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سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، أسماءً غريبة أطلقها الصقارون على طيورهم المشاركة في المهرجان.
وشهد المهرجان تسجيل أسماء صقور طريفة مثل اسم “كوفيد”، نسبة إلى فيروس “كورونا”، إلى جانب “الجوكر”، و”الشبح”، و”أسطورة”، و”سفاح”، و”الشرس”، و”قلق، مزعج، مشاغب، طماع، محتال، وشلونك”.
ومن بين الأسماء التي أطلقها الصقارون “العنيد”، الذي أطلقته الصقارة عذاري الخالدي على صقرها، في دلالة على إصراره على الفوز، كما أن هناك أسماء ذات دلالة على القوة، لبث الرعب في أروقة مسابقة الملواح، مثل “زلزال، ورعب، وشمشون، وبارود، والجيش، وعاصوف، وتهديد، وتفجير، وعقوبة، وصرخة، وهوايل، ومرعب، وخطر، وحرب، وظلام”.
كما حملت بعض الصقور أسماء مدن وعواصم، مثل “بريدة، عنيزة، القصيم، نيوم، تبوك، حائل، طريف، الجوف، عسير، الطائف، بقيق، دبي، بحرين، المملكة، نجد، السعودي، الكويتي، بولندي، برلين، برشلونة، ومدريد”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر من بينها “كورونا” و”محتال”.. هذه أغرب أسماء الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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