ظاهرة مدهشة قبل انتهاء 2020 وأمسية فلكية لرصدها بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تشهد الكرة الأرضية فجر يوم الاثنين 14 ديسمبر ظاهرة فلكية مدهشة، تتمثل في سقوط زخات من الشهب، تسمى زخات " شهب التوأمياتGeminids "، نحو الأرض بأعداد كبيرة.
وقد تصل عدد الشهب إلى ما يقرب من 120 شهابًا أثناء ذروتها.
وأعلنت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف، أمسية فلكية لرصد هذه الظاهرة للراغبين من الرجال والنساء، للاستمتاع بهذا المشهد الجميل.
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