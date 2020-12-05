خطوة بخطوة.. «التأمينات» تكشف طريقة الحصول على مستحقات التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الحصول على مستحقات التقاعد، مطالبة المستفيدين المؤهلين بالتقدم للحصول إليها عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يجب على المستفيد الدخول على حسابه في موقع التأمينات أون لاين أو من خلال تطبيق تأميناتي ثم قم بالضغط على أيقونة المعاشات.

ومن ثم ستظهر لك شاشة تفيد بأهليتك لاستحقاق طلب معاش التقاعد، وفي حال كنت مستحقًّا اضغط أيقونة «طلب تقاعد»، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن طلب التقاعد يتكون من أربع خطوات مهمة تتمثل في: أولًا: «تقديم تفاصيل البنك، وإدخال رقم الآيبان، وقم بتأكيد رقم الآيبان، وثم قم بالضغط على أيقونة اذهب، ومن ثم ستظهر لك شاشة تؤكد الآيبان المدخل ثم قم بالضغط على التالي».

وثانيًا: يجب تقديم تفاصيل المعالين وإن لم يكن لديك معالين لن تظهر لك هذه الخطوة، ثم اضغط على السهم ليظهر لك على الشاشة المعالين المضافين لديك، وفي حال كان أحد المعالين ما يزال طالب ارفع مستند مشهد دراسي، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وثالثًا: قدم بيانات التواصل، وتأكد من بيانات التواصل الخاصة بك وقم بالتحديث إن لزم الأمر.

ورابعًا: «يجب عليك مراجعة التفاصيل والتأكيد، وهبر شاشة صغيرة ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص طلب التقاعد الخاصة بك، ثم سيطلب النظام إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال، قم بإدخاله، ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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