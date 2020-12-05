«الأحوال المدنية» تحدد مدة صلاحية بطاقة الهوية: تختلف حسب العمر

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية، كاشفة آلية تجديدها واستخراج بدل فاقد، حال فقدانها.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية تبلغ 5 سنوات للذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 30 عامًا.

وأكدت الأحوال المدنية أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية تبلغ 10 سنوات للذين تتراوح أعمارهم من 31 إلى 50 عامًا.

ووفقًا للأحوال المدنية فإن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية تبلغ 15سنة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وشددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

آلية تجديد بطاقة الهوية الوطنية

ويمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول على حساب أبشر، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها خدمة تجديد بطاقة الهوية، قم بكتابة البيانات المطلوبة، قم بالضغط على تقديم الطلب، وفقًا للأحوال المدنية.

ألية استخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

وكانت الأحوال المدنية كشفت عن الخطوات اللازم على المواطن اتخاذها في حال فقدان الهوية الوطنية، وهي كالتالي:

- قم بالدخول عبر حسابك في منصة أبشر

- اختار"خدماتي

- حدد خدمات الأحوال المدنية

- اضغط على الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

- اختار الوثيقة المفقودة من القائمة

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة

- احجز موعدًا إلكترونيًّا عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد

- التزم بالحضور في الوقت المحدد

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