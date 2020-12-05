السعودية اليوم / فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة ينجح في استئصال ورم وزنه أكثر من 7 كلجم لمريضة بالعقد الخامس



جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

تمكن فريق طبي متكامل بمستشفى الملك فهد بمحافظة جدة من استئصال ورم "ساركومي" يزن أكثر من 7 كيلو جرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

وأجريت العملية بقيادة الدكتور سعد آل عواض استشاري جراحة الغدد والأورام، الذي أوضح أن المريضة مقيمة في العقد الخامس من عمرها، وتعاني من نزيف ومشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقرر ضرورة استئصال الورم بشكل عاجل.

وأضاف الدكتور آل عواض، أنه أُجريت الجراحة واستئصال الورم البالغ وزنه 7 كيلو و385 جراماً، لافتا إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة ولله الحمد، مثمناً دور الكادر الطبي المشارك في العملية الذي كان له الدور الأكبر في نجاحها.

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23:43ت م

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