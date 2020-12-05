السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,041,436 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 275,386 حالة وفاة.

// انتهى //

22:23ت م

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واشنطن 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 219,187 إصابة جديدة و 2,861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,041,436 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 275,386 حالة وفاة.// انتهى //22:23ت م0135

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