شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة دخول أصغر مواطن أكاديمي لقائمة أفضل علماء العالم في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أبدى عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف، الدكتور هاشم الصعب، سعادته باختياره ضمن قائمة أفضل ٢٪ من علماء العالم للعام 2020، كما يعد أصغر العلماء السعوديين المنضمين لهذه القائمة.

وأكد، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أن هذا الإنجاز لا يمثله وحده، وإنما يمثل جيل من المبتعثين، مضيفا أن هناك شباب سعوديين أكثر منه تميزاً.

وأوضح "الصعب" قصة انضمامه لهذه القائمة، حيث ذكر أنه تم اختياره بسبب الأبحاث التي أعدها خلال فترة قصيرة من دخوله كعضو هيئة تدريس في الجامعة.

وأضاف أنه أعد نحو 40 بحثا خلال عامين ونصف العام، وأن جزء كبير منها تم نشره في مجالات تتمتع بتأثير عالي، مؤكداً أن هذا كان سبباً في دخوله للقائمة.

ولفت إلى أن فريقه البحثي يعمل في موضوعات بحثية متعددة منها سرطان القولون، منوهاً بقرب نشره لنتائج هذا البحث.