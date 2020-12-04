شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مياه السيول تداهم المركبات في النعيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):شهدت المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، سيول شديدة عقب هطول أمطار غزيرة.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مداهمة مياه السيول عددا من المركبات في النعيرية بالمنطقة الشرقية، حيث تم احتجاز هذه المركبات داخل مياه السيول التي انهمرت على المنطقة.
كان المركز الوطني للأرصاد، الجبيل بالمنطقة الشرقية قد حذر اليوم الجمعة من استمرار الأمطار الغزيرة والرياح مما يسبب تدني في مستوى لرؤية .
وأكد أن تلك الحالة التي بدأت أمس الخميس تستمر حتى الثالثة من عصر اليوم ، منبهة الجميع خاصةً قائدي المركبات بالحيطة والحذر .
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